Життя Віктор Павлік уперше розкрив деталі скандалу під час його ювілейного концерту в Києві

2026-03-26 14:45

Народний артист України Віктор Павлік уперше публічно розповів, що сталося під час його ювілейного концерту у Києві. Свою позицію співак висловив у Facebook.

Артист обурений не лише рішенням організаторів зупинити виступ, а й словами на адресу його дружини Катерини Реп’яхової.

За версією Катерини Реп’яхової, після однієї з пісень концерт зупинили, аргументуючи це тим, що артист "жахливо співає". Організатори навіть викликали лікаря, пропонуючи ввести адреналін.

Музичний продюсер заходу Дмитро Саратський стверджує, що пауза була суто професійним рішенням. Позиції сторін різко розходяться.

За словами співака, він почувався добре, голос тримався стабільно, проте концерт раптово перервали. Після цього почалися публічні образи та тиск, зокрема неприйнятні слова на адресу його дружини та концертної директорки з натяком, що її "місце вдома".

"Такі фрази - це дискримінація. Вони не мають нічого спільного ні з повагою до людини, ні до її професії", - написав Павлік, додавши, що слова організаторів це "публічне приниження".

Він підкреслив, що повністю підтримує дружину, яка не мовчала про інцидент. Артист подякував глядачам за підтримку і пообіцяв заспівати на біс.