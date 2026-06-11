ВІЙНА В Україні Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який спрощує повернення молоді з ТОТ

2026-06-11 10:30

Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народженим після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо - підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відеозв’язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну.

За словами Свириденко, оформити посвідчення можна буде безоплатно через визначені закордонні дипломатичні установи України, зокрема в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах. Для дітей до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники. На практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території Росії та повернутися на підконтрольну Україні територію. Держава створює для цього зрозумілий і доступний механізм, який працюватиме навіть у складних життєвих обставинах.

subscriber subscriber

Еще по теме

СБУ пояснила, що робити у разі шантажу з боку ворожих спецслужб

2026-05-28 11:32

Лондонське дербі: Челсі на характері здобув перемогу над Тоттенгемом і піднявся до єврокубкової зони

2026-05-20 13:34

Нападник Тоттенгема Рішарлісон досягнув позначки у 100 результативних дій в АПЛ

2026-03-17 14:42

Відставка Томаса Франка з посади головного тренера Тоттенгема обростає скандальними подробицями

2026-02-14 13:31

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Стан енергосистеми України 11 червня: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-06-11 13:32

Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який спрощує повернення молоді з ТОТ

2026-06-11 10:30

Вінницький блогер отримав реальний термін ув'язнення за образу працівників ТЦК

2026-06-10 16:44

Поліцейським та рятувальникам планують підвищити зарплатню - мінімальна получка становитиме 32 тис грн

2026-06-10 14:42
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Стан енергосистеми України 11 червня: наслідки ворожих ударів та негоди 2026-06-11 13:32
Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який спрощує повернення молоді з ТОТ 2026-06-11 10:30
Вінницький блогер отримав реальний термін ув'язнення за образу працівників ТЦК 2026-06-10 16:44
Поліцейським та рятувальникам планують підвищити зарплатню - мінімальна получка становитиме 32 тис грн 2026-06-10 14:42