ВІЙНА В Україні Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який спрощує повернення молоді з ТОТ

2026-06-11 10:30

Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народженим після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо - підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відеозв’язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну.

За словами Свириденко, оформити посвідчення можна буде безоплатно через визначені закордонні дипломатичні установи України, зокрема в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах. Для дітей до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники. На практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території Росії та повернутися на підконтрольну Україні територію. Держава створює для цього зрозумілий і доступний механізм, який працюватиме навіть у складних життєвих обставинах.