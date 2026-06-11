ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 11 червня: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-06-11 13:32

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії знизилось.

Активне енергоспоживання доцільно перенести на період з 10:00 до 15:00.

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів у прифронтових регіонах – на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Підчас зумовленої ворожим обстрілом повітряної тривоги увечері попередньої доби відключилась високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Поточне повне знеструмлення ЗАЕС – вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 11 червня, воно на 1,2% нижче, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина – встановлення ясної погоди на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 10 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у вівторок, 9 червня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).