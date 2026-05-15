ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 15 травня: наслідки ворожих ударів, рівень споживання, застереження

2026-05-15 13:33

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії знизилось.

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час.

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури – на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Одеській та Хмельницькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 15 травня, станом на 09:30, його рівень був на 3,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 14 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 13 травня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. У вечірні години, будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).