Політика Британія планує приєднатися до переговорів по кредиту на 90 млрд євро для України

2026-05-08 14:43

Велика Британія почне офіційні переговори щодо своєї участі в кредитній програмі ЄС для України на суму 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на поінформованих співрозмовників.

Джерела зазначають, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорять у Єревані кредит Києву, співпрацю у сталеливарній промисловості, мобільність молоді та ініціативу щодо фінансування стартапів.

Стармер напередодні цієї зустрічі заявив, що коли Лондон і Брюссель працюють разом, "ми всі пожинатимемо плоди".

Він додав, що в нестабільні часи "нам потрібно йти далі та швидше в обороні, щоб гарантувати безпеку людей".

Переговори про кредитну ініціативу будуть спрямовані на "гарантію того, що Україна матиме обладнання, необхідне для захисту своєї свободи, одночасно надаючи можливості британській промисловості зіграти свою повну роль", наголосив британський урядовець.