Політика Офіційний Київ має пропозиції для покращення відносин з Угорщиною - МЗС

2026-05-14 08:24

Київ нині має пакет пропозицій і готовий його обговорити з Будапештом для покращення двосторонніх відносин. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга перед початком засідання Ради ЄС із питань закордонних справ, повідомляє Укрінформ.

"Я переконаний, що ми маємо ці реалістичні пропозиції з нашого боку. Ми зацікавлені у встановленні двостороннього діалогу як на рівні очільників відповідних відомств, так і, безумовно, на рівні лідерів", - підкреслив чиновник.

Після історичних виборів в Угорщині українська сторона вважає, що отримує нову динаміку на шляху України до повноправного членства в ЄС, додав він.

"По-перше, було розблоковано 90-мільярдний кредит. Це надзвичайно важливо для нашої макрофінансової стабільності в Україні, а також і для оборонних спроможностей, тому що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю і виробництво дронів, а також підготовку до зими.

Ми вже це неодноразово публічно стверджували і передавали відповідні сигнали відповідними каналами нашим угорським партнерам: ми відкриті до нової сторінки двосторонніх відносин", - наголосив очільник української дипломатії.

На думку Сибіги, є шанс на відкриття першого кластера, і після цього відкриття п'яти інших кластерів у переговорах щодо вступу до ЄС - це буде предметом його сьогоднішніх зустрічей з європейськими колегами у відповідних форматах.

"Україна віддана реформам, і ми будемо продовжувати цей шлях. Але дуже важливо, щоб Європа це теж помічала, і були відповідні оцінки, а найкраща оцінка - це відкриття кластерів", - підсумував голова МЗС України.