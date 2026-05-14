ВІЙНА В Україні Аналітики підтвердили, що у війні нарешті настав переломний момент

2026-05-14 16:47

У війні настав переломний момент: Україна дедалі сильніше виснажує рф майже за всіма показниками — скоро на росії «все може почати сипатися», — пише впливове видання The Economist.

Україна починає переламувати хід війни, переживши найважчу зиму з масованими ударами.

Весняний наступ рф провалився — росія вперше з 2024 року почала втрачати території.

Втрати армії рф уже перевищують темпи набору нових солдатів — у кремлі обговорюють нову мобілізацію ще на 300 тисяч людей.

Україна також вперше обігнала росію за кількістю далекобійних ударів дронами — тепер у зоні досяжності БПЛА перебувають близько 70% населення рф.

Україна починає домінувати у «дроновій війні»: рф відстає у захисті від БПЛА та змушена відсувати склади й бази все далі від фронту.