Аналітики підтвердили, що у війні нарешті настав переломний момент

У війні настав переломний момент: Україна дедалі сильніше виснажує рф майже за всіма показниками — скоро на росії «все може почати сипатися», — пише впливове видання The Economist.
Україна починає переламувати хід війни, переживши найважчу зиму з масованими ударами.
Весняний наступ рф провалився — росія вперше з 2024 року почала втрачати території.
Втрати армії рф уже перевищують темпи набору нових солдатів — у кремлі обговорюють нову мобілізацію ще на 300 тисяч людей.
Україна також вперше обігнала росію за кількістю далекобійних ударів дронами — тепер у зоні досяжності БПЛА перебувають близько 70% населення рф.
Україна починає домінувати у «дроновій війні»: рф відстає у захисті від БПЛА та змушена відсувати склади й бази все далі від фронту.