ВІЙНА В Україні Аналітики підтвердили, що у війні нарешті настав переломний момент

2026-05-14 16:47

У війні настав переломний момент: Україна дедалі сильніше виснажує рф майже за всіма показниками — скоро на росії «все може почати сипатися», — пише впливове видання The Economist.

Україна починає переламувати хід війни, переживши найважчу зиму з масованими ударами.

Весняний наступ рф провалився — росія вперше з 2024 року почала втрачати території.

Втрати армії рф уже перевищують темпи набору нових солдатів — у кремлі обговорюють нову мобілізацію ще на 300 тисяч людей.

Україна також вперше обігнала росію за кількістю далекобійних ударів дронами — тепер у зоні досяжності БПЛА перебувають близько 70% населення рф.

Україна починає домінувати у «дроновій війні»: рф відстає у захисті від БПЛА та змушена відсувати склади й бази все далі від фронту.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ЄС значно скоротилася кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту

2026-05-13 16:46

Зеленський більше не церемониться з адміністрацією Трампа, — The New York Times

2026-05-13 11:33

Франція активно готується до початку війни з рашистами

2026-05-11 09:31

Британія планує приєднатися до переговорів по кредиту на 90 млрд євро для України

2026-05-08 14:43

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Аналітики підтвердили, що у війні нарешті настав переломний момент

2026-05-14 16:47

Стан енергосистеми України 14 травня: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-05-14 12:31

У Києві затримано ворожого агента, який реєстрував термінали зв’язку Starlink для ворога

2026-05-14 10:30

В ЄС значно скоротилася кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту

2026-05-13 16:46
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Аналітики підтвердили, що у війні нарешті настав переломний момент 2026-05-14 16:47
Стан енергосистеми України 14 травня: наслідки ворожих ударів та негоди 2026-05-14 12:31
У Києві затримано ворожого агента, який реєстрував термінали зв’язку Starlink для ворога 2026-05-14 10:30
В ЄС значно скоротилася кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту 2026-05-13 16:46