Політика Дональд Трамп вже розглядає принципово нові варіанти воєнних дій проти Ірану

2026-05-21 11:30

Президент США Дональд Трамп скликав зустріч своєї команди з національної безпеки. Там йому представили варіанти застосування військової сили проти Ірану. Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на джерела в Білому домі.

Спершу зустріч була запланована на 19 травня і деякі члени адміністрації сподівалися на ній ухвалення рішень про відновлення ударів по ісламській республіці. Але засідання пройшло лишень за кілька годин після того, як американський лідер заявив про рішення відкласти нову атаку на Іран.

У зустрічі взяли участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Стів Віткофф, глава Пентагону Піт Гегсет, голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Ден Кейн та голова Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф та інші високопосадовці адміністрації.

"Зустріч була присвячена подальшим діям у війні з Іраном, стану дипломатичних зусиль та різних військових планів США щодо ударів по Ірану", - розповіли співрозмовники Axios.

Результати наради поки що не відомі. Утім, за оцінками видання, сам факт її проведення свідчить про те, що американський президент схиляється до поновлення бойових дій.