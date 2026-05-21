Політика Китай спростував публікацію Reuters про таємну підготовку в КНР російських військових

2026-05-21 09:33

Китай спростовує публікацію Reuters про таємну підготовку в КНР російських військових, які потім брали участь у війні проти України. Про це йдеться у відповіді речника Міністерства закордонних справ КНР, наданій на запит Укрінформ.



"У питанні української кризи (так Китай офіційно називає війну Росії проти України - ред. ) Китай послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції і докладає зусиль для сприяння мирним переговорам", - йдеться у заяві.



Речник МЗС КНР зазначив, що "послідовна та чітка" позиція Пекіна має визнання і підтримку серед міжнародної спільноти.



"Сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати конфронтацію чи перекладати провину на інших", - заявив він.

Китай вважає публікацію Reuters спробою перекласти провину за російсько-українську війну на китайську сторону та закликає утримуватись від ескалації конфлікту.



Нагадаємо, агентство Reuters із посиланням на документи та заяви трьох європейських розвідувальних служб писало, що наприкінці минулого року Китай таємно провів підготовку близько 200 російських військовослужбовців на своїй території, частина з яких брала участь у бойових діях в Україні.