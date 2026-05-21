ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 21 травня: споживання знижається, але є знеструмлення у восьми областях

2026-05-21 13:32

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.

Негода повністю або частково знеструмила понад 160 населених пунктів у шести областях.

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок дронових атак на енергооб’єкти та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні його рівень на 2,9% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина – ясна погода у більшості регіонів (крім західних областей). Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 20 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,5% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 19 травня. Це пояснюється зростанням температури повітря у частині регіонів, що зумовлює використання споживачами кондиціонерів.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години — з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через складні погодні умови (сильні зливи, гроза) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 160 населених пунктів у шести областях – Київській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених негодою мереж.