Спорт Лідер атак Арсеналу Букайо Сака встановив унікальне гольове досягнення

2026-05-21 12:29

Лідер атак "канонірів" відзначився черговим забитим голом, який дозволив йому офіційно увійти до трійки найкращих бомбардирів клубу.

Букайо Сака став третім гравцем клубу, який досяг позначки в більш ніж 50 голів і 50 асистів в АПЛ.

Зазначається, що в його активі вже 60 голів і 50 результативних передач за лондонську команду. Таким чином, він опинився серед легенд Арсеналу.

Ідеться про Тьєррі Анрі та Денніса Бергкампа, які також досягали подібних результатів. У француза, коли він завершував кар'єру в лавах "канонірів", було 175 голів і 74 асисти, а у нідерландця - 87 забитих м'ячів і 94 передачі.

 Як відомо, у поточному сезоні вінгер забив 11 голів і зробив 7 асистів у 48 іграх.

subscriber subscriber

Еще по теме

Арсенал має намір утримати свого лідера Букайо Сака - новий контракт буде діяти до 2030 року

2025-11-28 09:28

Арсенал підвищить зарплатню та продовжить угоду з нападником Букайо Сака до 2030 року

2025-11-11 09:25

Еще новости в разделе "Спорт"

Лідер атак Арсеналу Букайо Сака встановив унікальне гольове досягнення

2026-05-21 12:29

Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі вперше висловився про свою поразку від Даніеля Дюбуа

2026-05-21 10:28

Лондонське дербі: Челсі на характері здобув перемогу над Тоттенгемом і піднявся до єврокубкової зони

2026-05-20 13:34

Призначення Хабі Алонсо головним тренером та менеджером Челсі запускає масштабне оновлення команди

2026-05-20 10:33
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Лідер атак Арсеналу Букайо Сака встановив унікальне гольове досягнення 2026-05-21 12:29
Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі вперше висловився про свою поразку від Даніеля Дюбуа 2026-05-21 10:28
Лондонське дербі: Челсі на характері здобув перемогу над Тоттенгемом і піднявся до єврокубкової зони 2026-05-20 13:34
Призначення Хабі Алонсо головним тренером та менеджером Челсі запускає масштабне оновлення команди 2026-05-20 10:33