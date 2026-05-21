Спорт Лідер атак Арсеналу Букайо Сака встановив унікальне гольове досягнення

2026-05-21 12:29

Лідер атак "канонірів" відзначився черговим забитим голом, який дозволив йому офіційно увійти до трійки найкращих бомбардирів клубу.

Букайо Сака став третім гравцем клубу, який досяг позначки в більш ніж 50 голів і 50 асистів в АПЛ.

Зазначається, що в його активі вже 60 голів і 50 результативних передач за лондонську команду. Таким чином, він опинився серед легенд Арсеналу.

Ідеться про Тьєррі Анрі та Денніса Бергкампа, які також досягали подібних результатів. У француза, коли він завершував кар'єру в лавах "канонірів", було 175 голів і 74 асисти, а у нідерландця - 87 забитих м'ячів і 94 передачі.

Як відомо, у поточному сезоні вінгер забив 11 голів і зробив 7 асистів у 48 іграх.