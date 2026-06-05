Світ Японський стартап створив ліки, які продовжують життя домашнії котів до 30 років

2026-06-05 09:27

Японський стартап Institute for AIM Medicine подав заявку на офіційне схвалення інноваційного препарату для лікування хронічної хвороби нирок у котів. Документи вже передані до міністерства сільського господарства Японії, пише japantimes.

Розробником потенційного прориву у ветеринарії став дослідник Тору Міядзакі, колишній професор University of Tokyo. За його словами, нові ліки можуть стати першим ефективним рішенням для боротьби з хронічною нирковою недостатністю у котів, яка наразі вважається невиліковною.

"Більшість котів страждають від хронічної хвороби нирок і часто помирають від ниркової недостатності або уремії", - зазначив науковець.

Клінічні випробування вже показали обнадійливі результати. Протягом року вчені спостерігали за 11 котами, які отримували препарат, та 15 тваринами без лікування. Рівень виживання серед тварин на терапії становив 80–83%, тоді як у контрольній групі - лише близько 20%.

Хронічна хвороба нирок є однією з найпоширеніших проблем серед літніх котів. За даними Cornell Feline Health Center, вона вражає до 40% тварин старших за 10 років і до 80% котів віком понад 15 років.

Розробка препарату опинилася під загрозою під час пандемії COVID-19 через брак фінансування, однак проєкт отримав новий імпульс після хвилі підтримки від власників тварин. У 2021–2022 роках команда дослідників зібрала близько 300 млн єн пожертв.

Якщо препарат отримає схвалення регуляторів, він може стати першим у світі ефективним засобом для лікування цієї поширеної хвороби та суттєво змінити підхід до ветеринарної медицини домашніх тварин.