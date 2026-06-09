Політика Офіційний Пекін відреагував на ескалацію протистояння на Близькому Сході

2026-06-09 10:32

Китай "глибоко занепокоєний" останньою хвилею ескалації протистояння на Близькому Сході і сподівається на якнайшвидше поновлення режиму припинення вогню та переговорного процесу.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.



"Китай глибоко стурбований ситуацією, що склалася. Відновлення бойових дій не відповідає інтересам жодної зі сторін конфлікту", - сказав Лінь, коментуючи обмін ударами між Іраном та Ізраїлем.

Дипломат висловив сподівання, що сторони конфлікту на Близькому Сході в найкоротші терміни поновлять дію режиму припинення вогню і повернуться за стіл переговорів.

"Китай сподівається, що відповідні сторони виконають свої зобов'язання з підтримки переговорного процесу, твердо дотримуватимуться курсу на врегулювання протиріч політико-дипломатичними засобами, а також якнайшвидше досягнуть всеосяжного і стійкого припинення вогню та створять необхідні умови для поновлення миру і стабільності на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки", - зазначив речник МЗС.