Спорт Супертяж Мозес Ітаума у наступному поєдинку вийде на ринг проти хорвата Філіпа Хрговіча

2026-06-25 14:35

Перспективний супертяж із Великобританії Мозес Ітаума у своєму наступному поєдинку вийде на ринг проти хорвата Філіпа Хрговіча.

Після офіційного оголошення про найближче протистояння промоутер Френк Воррен зазначив, що цей бій з хорватським боксером має стати серйозним випробуванням для британського таланта.

"У цього поєдинку є все необхідне, щоб стати класичним протистоянням у надважкій вазі, і ми були рішуче налаштовані організувати його. Цей бій - лакмусовий папірець для Мозеса, він готовий до нього і хотів його. Філіп вірить, що молодій зірці ще рано битися з ним.

Однак 29 серпня ми всі дізнаємося на O2 Arena в рамках ще одного неймовірного шоу для британського боксу", - передає слова Воррена пресслужба Queensberry Promotions.

Зустріч Ітаума - Хрговіч стане центральною подією боксерського вечора від промоутерської компанії Queensberry Promotions, який відбудеться 29 серпня в Лондоні.