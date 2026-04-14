Спорт Дерек Чісора розкрив реальну причину відмови Усика від бою проти Мозеса Ітауми

2026-04-14 14:37

Експретендент на титул у надважкій категорії Дерек Чісора висловив свою думку про відмову чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика виходити на ринг проти проспекта Мозеса Ітауми.

Британський боксер вважає, що основною причиною є фінансовий аспект бою.

"Усик - розумний хлопець. Ти не заробиш гроші там, де їх немає. Не забувайте, що саудівці більше не дружать із Френком Ворреном. Тому хто за це заплатить?

Дядько Френк дасть Усику 50 мільйонів доларів за бій з Ітаумою? Ні, не дасть. То що ж йому потрібно? Йому потрібен мільярд доларів, який він намагається отримати від Туркі Аль аш-Шейха на просування свого бою", - сказав Чісора у коментарі iFL TV.

Дерек Чісора розкрив реальну причину відмови Усика від бою проти Мозеса Ітауми

2026-04-14 14:37

