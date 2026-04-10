Спорт Промоутер поділився планами на гучний поєдинок Усика проти нової зірки - Мозеса Ітауми

2026-04-10 14:36

Днями відбувся поєдинок Мозеса Ітауми, в якому він здобув перемогу над Джермайном Франкліном. Після цього бою на боксерів очікувала пресконференція, на якій журналіст поцікавився, чи має Ітаума бажання вийти на ринг проти дворазового абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика.

На це питання відповів промоутер бійця Френк Воррен, зазначивши, що він мріє організувати бій свого підопічного з українським боксером і навіть поділився своїм баченням стосовно місця проведення цього поєдинку.

"Я готовий зробити цей бій вже наступним. Мені подобається Усик… Коли ви дивитеся на Усика, то бачите його чемпіонські пояси. Бачите його резюме. У нього попереду бій з кікбоксером… Грошовий бій… Удачі йому, але, зрозуміло, що ми хочемо великих боїв.

Він сам теж говорив, що хоче брати участь у найбільших боях. Як ви думаєте, Ітаума та Усик заповнять стадіон "Уемблі"? Я вважаю, що вони заповнять 5-6 стадіонів "Уемблі"… Причому прямо зараз", - наводить слова Воррена BoxingScene.