Спорт Тайсон Ф’юрі звинуватив Усика в бажанні уникнути бою з Ітаумою з фінансових міркувань

2026-06-24 14:37

Колишній суперник Олександра Усика Тайсон Ф’юрі висловив свою думку стосовно потенційного інтересу українського чемпіона до поєдинку з Мозесом Ітаумою.

Британець зазначив, що такий бій не принесе українському чемпіону вигоди. Він також вважає, що такий поєдинок становить високий ризик для Усика при мінімальній фінансовій та спортивній вигоді.

"Нісенітниця. Олександру вже майже 40 років, він щойно пройшов всю дистанцію і, ймовірно, програв кожен раунд колишньому кікбоксеру. Тому я не думаю, що він хоче битися з 21-річним хлопцем, який справді до біса хороший, не отримуючи від цього жодної вигоди.

Тут можна тільки втратити і нічого не здобути. Якщо він переможе Мозеса, всі скажуть, що він просто побив молодого проспекта. А якщо програє, то виявиться, що поступився 21-річному хлопцю. Тож особливого сенсу в такому поєдинку для нього немає", - заявив він для iFL TV.