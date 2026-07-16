Політика Новим прем'єр-міністром України став очільник Нафтогазу Сергій Корецький - відомо склад уряду

2026-07-16 12:41

На посаду прем'єр-міністра України обраний Сергій Корецький.

Під час виступу в Верховній Раді він заявив, що «зробить усе від себе залежне, щоб бути корисним для держави тут і зараз».

Серед пріоритетів Корецький назвав, зокрема:

підготовку країни до наступної зими;

вичерпне забезпечення Сил оборони;

підтримку прифронтових громад;

підтримку бізнесу для економічної стабільності;

посилення співпраці з міжнародними партнерами;

подальший рух України до членства в ЄС.

ДОВІДКА:

Сергій Федорович Корецький (нар. 14 березня 1978, Луцьк) — підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі, директор ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта» (з листопада 2022 до 13 травня 2025), голова правління НАК «Нафтогаз України» (з 14 травня 2025).

СКЛАД НОВОГО КАБМІНУ

Також названо, хто очолить ключові міністерства, — джерела.