Політика Стала відома думка 90% українців у питанні щодо вирішення історичних суперечок із Польщею

2026-06-25 09:33

90% українців підтримують конструктивний підхід до вирішення історичних суперечок із Польщею. Більшість вважає, що кожна нація має право на власних героїв, тоді як третина сподівається на вироблення спільного погляду істориків. Ці дані були отримані в результаті опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).



Під час дослідження респондентам поставили запитання: "У Польщі та України є суперечки з питань історії. Який підхід Ви підтримуєте найбільше?" Було запропоновано чотири варіанти відповіді.



Найбільшу підтримку - 57% - отримав прагматичний підхід, що відображає переконання, за яким кожна нація має право на своїх героїв без втручання з боку інших.



Романтичний підхід, згідно з яким через деполітизацію та співпрацю істориків можна дійти до спільного бачення подій, підтримали 33% опитаних.



Лише 1% респондентів вважають, що Україна повинна виконати всі вимоги Польщі та прийняти польський погляд на спільну історію. Ще 4% опитаних займають протилежну позицію, вважаючи, що Польща не повинна мати права голосу в цих питаннях.



Як зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, результати опитування демонструють зрілий та конструктивний підхід українського суспільства до історичних проблем у відносинах із Польщею. Майже всі респонденти виступають проти нав’язування Україні польського погляду на історію, так само, як лише невелика частка громадян виступає за нав’язування українського погляду Польщі.



Він також зазначив, що в Україні немає помітних антипольських настроїв, навіть попри виборчу кампанію 2025 року в Польщі, яка супроводжувалася антиукраїнською риторикою. За його словами, це не призвело до значного погіршення ставлення українців до поляків.