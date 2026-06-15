Політика Армія Польщі офіційно прийняла на озброєння винищувачі п’ятого покоління F-35, закуплені у США

2026-06-15 09:27

У Польщі офіційно прийнято на озброєння винищувачі F-35, закуплені у США. Церемонія пройшла на авіабазі в Лаську, передає Polsat News.

Зазначається, що пілоти польських F-35 здійснили урочисті прольоти над Гданськом, Варшавою та Краковом у рамках акції "Привітання з Польщею".

Винищувачі пролетіли над півостровом Вестерплатте, після чого літаки з'явилися над Варшавою, пролетівши вздовж Вісли на висоті Варшавської цитаделі. Маршрут завершився прольотом над Краковом в районі Вавельського пагорба.

Політ є частиною урочистостей з нагоди прийняття польських літаків F-35 до складу Збройних сил.

У церемонії, що відбулася на 32-й базі тактичної авіації в Лаську, новій базі F-35, брали участь президент Польщі Кароль Навроцький, маршал Сенату Малгожата Кідава-Блонська та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. До Ласька також завітав заступник державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Томас ДіНанно.

Нагадаємо, у травні до Польщі вперше прибули американські винищувачі п’ятого покоління F-35.

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