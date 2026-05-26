Світ Танкери зі скрапленим газом та нафтою почали вийходити з Ормузької протоки після трьох місяців простою

2026-05-26 10:32

Танкери зі скрапленим природним газом та супертанкер з іракською сирою нафтою вийшли з Ормузької протоки і прямують до Пакистану та Китаю після майже трьох місяців вимушеного простою, повідомляє Reuters.



Танкер для перевезення СПГ Fuwairit під прапором Багамських островів завантажили в катарському порту Рас-Лаффан наприкінці березня, його розвантаження очікується в Пакистані 26 травня. Інший газовоз, Al Rayyan, прямує до Китаю, де має пришвартуватися наприкінці червня.



Нафтовий супертанкер Eagle Verona має прибути до порту Нінбо на сході Китаю 12 червня. Судно під прапором Сінгапуру зафрахтоване компанією Unipec - торговельним підрозділом найбільшої в Азії нафтопереробної компанії Sinopec. Танкер завантажив близько 2 мільйонів барелів іракської сирої нафти сорту Basrah ще 26 лютого.



Танкер Eagle Verona був серед семи суден, для яких Малайзія запитувала в Ірану дозвіл на транзит. Відтоді п'ять із цих суден покинули водний шлях, тоді як ще два залишаються в Перській затоці.

Нагадаємо, минулого тижня три великотоннажні нафтові танкери покинули Перську затоку і вирушили до Китаю та Південної Кореї із 6 мільйонами барелів сирої нафти.



До початку війни на Близькому Сході судноплавний трафік через Ормузьку протоку становив у середньому від 125 до 140 проходжень суден на день. Наразі близько 20 000 моряків залишаються заблокованими в Перській затоці на борту сотень суден.