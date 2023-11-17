ВОЙНА В Украине Премьер Эстонии уверена, что Украина имеет гораздо больше шансов победить в войне на истощение

2023-11-17 17:32

Те, що зараз відбувається на фронті, – це вже фактично війна на виснаження, пише 24tv.ua. Прем'єрка Естонії Кая Каллас розповіла, чому наша держава має всі шанси вийти з неї переможцем.

За словами Каллас, для війни на виснаження характерні три параметри, і за кожним із них Україна може перевершити суперника.

Перше – це люди. Саме на цей ресурс росія робить основну ставку, переконана, що завдяки йому зможе протриматися довше, ніж Україна. Втім, глава естонського уряду вважає, що завдяки підтримці Заходу ця перевага країни-агресорки може нівелюватися. Якщо Європа і США надалі продовжуватимуть тренування українських військових.

Так, європейські країни наразі навчають від 30 до 40 тисяч військовослужбовців. Стільки ж солдатів можуть підготувати й США. Каллас вважає, що приблизно 80 тисяч гарно натренованих військових – це міцніша сила за численних російських строковиків.

 

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