Политика "Фінансові успіхи" Сергія Корецького забезпечені продажем технічної нафти, - ЗМІ

2024-09-17 19:20

Звіт "Нафтогазу" не підтверджує тезу директора ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" Сергія Корецького про скорочення витрат "Укрнафти". Про це йдеться у розслідуванні "Продаж технічної нафти та управлінські невдачі". Проблеми "Укрнафта" під керівництвом Корецького".

За даними звіту, собівартість реалізації зросла з 7,5 млрд грн у першому кварталі 2022 року до 9,6 млрд грн у першому кварталі 2023 року, а витрати на збут збільшились з 0,9 млрд грн до 1,3 млрд грн за відповідні періоди.

"Тобто, основним драйвером зростання прибутків стало не зменшення витрат, а збільшення доходу від реалізації. За даними наших джерел, зараз під реалізацію йде технічна нафта, завдяки якій забезпечується транспортування. Технічна нафта — це не просто сировина в трубах, а основні фонди підприємства. Її використання дозволяє підтримувати нафтопроводи в робочому стані, адже без неї транспортування нафти стає неможливим. Новітні методики консервації трубопроводів свідчать, що найкращим рішенням є зберігання нафти всередині системи, оскільки вона підтримує цілісність трубопроводів", - зазначається у розслідуванні.

Інертні рідини, такі як вода, можуть застосовуватися лише у відрізках труб, де відсутній ризик замерзання. Таким чином, технічна нафта — це ключовий елемент для безперебійної роботи систем транспортування нафти.

Однак, за словами джерел з близького оточення Корецького, "Укрнафта" вирішила продати частину технічної нафти для підвищення короткострокових фінансових показників, що тепер несе значні ризики для всієї системи транспортування.

"Продаж цього стратегічного ресурсу створює небезпеку для довгострокової стабільності нафтової інфраструктури, оскільки без достатніх запасів нафти у трубах їхня нормальна експлуатація буде порушена", — зазначає співрозмовник видання.

Окрім цього, під час інвентаризації в листопаді 2022 року було виявлено, що на АТ "Укртатнафта" зберігалося понад 140 тисяч тонн нафтопродуктів, у тому числі дизельне пальне з арктичними властивостями для потреб ЗСУ.

"Ці дії підсилили критику на адресу Корецького, адже в умовах війни і критичної потреби у пальному для Збройних Сил підписання контрактів з Міністерством оборони затягнулося більш ніж на два місяці. Все говорить про те, що під керівництвом Сергія Корецького "Укрнафта" та "Укртатнафта" зіткнулася з низкою управлінських проблем, які ставлять під сумнів ефективність його управління. Це не залишилось непоміченим і в Офісі президента. В ЗМІ вже повідомляли, що Сергій Корецький є одним із найімовірніших кандидатів на відставку у наступній хвилі через власну неспроможність очолювати стратегічно важливе підприємство та масштабну корупцію під час війни", -зазначають у розслідуванні.