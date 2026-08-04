ВІЙНА В Україні Українців сьогодні закликали обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години

2026-08-04 16:47

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання
  • Користуватися потужними електроприладами радимо з 10:00 до 16:00
  • Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 17:00 до 23:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні воно на 1,9% вищн, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина – підвищення температури повітря, що спонукає споживачів до активного використання кондиціонерів.

Вчора, 3 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,6% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 31 липня. Причина – вища температура повітря, ніж минулого тижня.

Враховуючи підвищення температури повітря на всій території України, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 17:00 до 23:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

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