Украина ВАЖНО! В Украине вводят новые правила прописки: что изменится

2018-04-18 18:00 1289

 

В Украине переписывают систему регистрации места проживания. В случае успешного голосования в Раде, новые нормы вступят в силу с 2020 года

Так, офис реформ административных услуг обнародовал соответствующий проект закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания», регламентирующий процесс прописки и выписки граждан и их детей, пишут «Вести».

В случае принятия закона, при выписке будет даваться месяц для постановки на новое место регистрации (раньше на это давалось 10 дней). Владельцам новых ID-карт документ менять не придется — все данные внесут в электронный чип. А обладателям паспорта-книжечки необходимо будет проштамповаться.

На регистрацию новорожденных дадут три месяца (если не успели — автоматически зарегистрируют с матерью).

В проекте закона прописан алгоритм действий для тех, кто живет в нескольких местах проживания.

«В этом случае необходимо зарегистрировать только одно из них, по своему усмотрению. Впрочем, в некоторых ситуациях (призывники, должники, участники судебного процесса), в случае проживания более одного месяца в другом месте, нужно уведомить орган регистрации о месте своего фактического проживания. Сделать это можно будет онлайн благодаря созданию единой информационной системы», — рассказал юрист Филипп Тараненко.

Если органы регистрации заподозрят ложную регистрацию, то на свое усмотрение смогут приостановить или аннулировать регистрационные действия. При необходимости даже отправить инспектора домой к заявителю, чтобы проверить поданную им информацию.

Проверку сможет инициировать и руководство школы, если там нужна будет информация о месте регистрации ребенка. Согласно проекту закона, в зоне риска могут оказаться те, у кого регистрация или выписка были хотя бы один раз аннулированы за последние три года; кто слишком часто перерегистрировался (три раза за год); если ребенок зарегистрирован без родителей или других законных представителей; если есть подозрения о проживании в жилье более трех семей (сопоставят фамилии, возраст, пол).

О решении осмотреть квартиру известят в течение 15 дней. А по результатам проверки, во время которой может вестись видеозапись, составят акт.

Если после проверки данных выявят несоответствие — регистрацию остановят, а заявителя оштрафуют. За подачу недостоверных сведений о регистрации места жительства придется заплатить от 1700 грн до 3400 грн (ранее такие действия не наказывались и в жилье можно было прописать сколько угодно человек). Значительно увеличились штрафные санкции и за проживание без регистрации или уведомления органа регистрации: с 17–51 грн до 340–850 грн.

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