ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 17 вересня: споживання знизилося, але є знеструмлення в семи областях

2026-09-17 14:37

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії знизилось
  • Активне використання електроприладів варто перенести на період з 10:00 до 15:00
  • Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення у Одеській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 17 вересня,  воно є на 2,5% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня – у середу. Причина – сонячна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 16 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,4% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 15 вересня.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

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