Что даст украинскому бизнесу новая индустриализация Игорь Шевырев

2018-06-25 10:10 560

В Киеве презентован проект Стратегии развития промышленного комплекса Украины, рассчитанной до 2025 года.

Проект был разработан непосредственно Министерством экономического развития и торговли.

Но фактически в работе были также задействованы и представители других учреждений и ведомств.

Постоянно поддерживается «промышленный диалог» между Украиной и ЕС, который призван стимулировать развитие отдельных отраслей экономики, дерегуляции, устранению барьеров, повышению инвестпривлекательности. Вектор диалога – европейский, основа – соглашение об ассоциации с ЕС. Диалог был запущен с 2016 года, рабочие группы продолжают согласовывать множество технических деталей.

Отдельно следует отметить уникальную роль Торгово-промышленной палаты (ТПП), которая задействовав по всей стране сеть своих региональных представительств, не только обеспечила площадку для свободных дискуссий и обмена мнениями, но и вообще постоянную коммуникацию между властью и бизнесом. По факту Торгово-промышленная палата становится «хабом» новых идей для бизнеса.

С 4 по 8 июня в 13 областях при поддержке ТПП прошла «Украинская индустриальная неделя», по ходу которой обсуждались проблемы, стратегия, перспективы развития.

21 июня в Киеве состоялась итоговая конференция «Новая индустриализация: производственные возможности регионов», которая обобщила все собранные во время «индустриальной недели» предложения. Экспертный медиа-хаб «Индустрия 4.0» в этом процессе выступил основным координатор. (Координатор медиа-хаба Денис Базилевич).

Что было сказано по ходу конференции.

Первое. Реформам удалось стабилизировать украинскую экономику, вывести ее на устойчивое развитие. Экономика сейчас даже показывает некоторые признаки роста. Особенно, об этом достаточно подробно раскрывается в официальных сводках правительства. Другое дело, что на практике темпы роста по-прежнему небольшие (+2-3% ВВП). Но главное недостаточны, если учитывать имеющиеся реальные ресурсы и возможности. Например, об этом красноречиво говорит текущая статистика по инвестициям в промышленность. В 2017 году этот показатель был уровне 9,7 млрд. грн. В то время как в «довоенном» 2013-м – 18 млрд. грн.

По оценкам Андреаса Лира, президента украинско-германской торгово-промышленной палаты, при таких темпах Украина только через 3-4 года выйдет на довоенный уровень (то есть на показатели до 2014 года). Хотя при этом нельзя также не отметить и достижения. Во-первых, под влиянием реформ меняется структура экономики. Во-вторых, меняется мышление украинцев.

Андреас Лир советует украинцам быть оптимистично настроенными. Тем более, что по его словам, при складывающихся тенденциях основания для оптимизма действительно, есть.

Второе. Реформы нужно не только продолжать, но прежде всего, интенсифицировать темпы их проведения. Особенно, прибавить динамику в отдельных отраслях промышленности. Прежде всего, в перерабатывающей промышленности.

Для сравнения: на данный момент основным «драйвером» экономического роста выбился АПК.Причем особенно, удельный вес сельского хозяйства заметно вырос в предыдущие четыре года. Это в нынешних реалиях, когда земельная реформа все еще не проведена. Так, сейчас АПК в экономике составляет 11%. Хотя вразвитых экономиках этот показатель не более 2-3%.

Удельный вес всей перерабатывающей промышленности,в то же время, составляет только 15%, из которых больше всего «барахтаются» только пищевая и легкая промышленности, при практически замершем машиностроении. Для сравнения: по оценкам Минэкономразвития, вес «переработки» можно поднять до 23%.

«Украине нужны высокие темпы экономического развития. Это не только аграрная страна», - со своей стороны, предостерегает президент ТПП Геннадий Чижиков, который также призвал активнее развивать наукоемкие отрасли промышленности. Например, машиностроение, авиа- и кораблестроение, предприятия, задействованные в освоении космоса. Кроме того, важно стимулировать инновации, развитие «стартапов».

Геннадий Чижиков привел в качестве примера Южную Корею, где на уровне правительства проектами стартапов занимается отдельное министерство, обеспечивается господдержка развитию «диджетелизации» (цифровой экономики).

Южнокорейская экономическая динамика заслуживает на рассмотрение. Так, по результатам 2017 года, всего за десять лет интенсивных реформ Южной Корее удалось войти в «Группу 30\50», продемонстрировав степень эффективности своей экономики. (Для справки: «Группу 30\50» представляют страны с численностью населения от 50 миллионов человек, но со среднедушевым доходом не менее $30 тысяч. Всего в мире есть 7 таких стран. Кроме США, Канады и некоторых стран Европы, от Азии – Япония и Южная Корея).

Развитие стартапов способствовало б решению многих задач. Например, это способствовало б диверсификации экономики, повышению степени ее устойчивости, а также адаптируемости под меняющиеся условия в режиме спроса и предложения. Кроме того, это стимулировало бы предпринимательскую активность, а также способствовало б решению проблем с занятостью населения.

Третье. Государство должно выполнять активную роль в проведении экономической политики.

Государство является ключевым субъектом, который должен стимулировать экономическое развитие.

«Бизнес нуждается в государственной поддержке», - доминирующий тезис разных регионов, по результатам проведенной «индустриальной недели».

Каждая страна в мире старается максимально продвигать интересы своего бизнеса, стремясь расширить свое представительство на разных международных рынках. Украинское государство тоже должно быть внимательно к потребностям украинского бизнеса.

Что украинские бизнесмены просят от государства в первую очередь?

Во-первых, не мешайте (это как минимум). Во-вторых, стабильность, четкость, прозрачность (особенно, это касается норм законодательства). В-третьих, практичность (без прожектерства), государство должно выдвигать и поддерживать только реалистичные, рентабельные проекты. В-четвертых, господдержка – не путать с опекой. Между государством и бизнесом отношения должны развиваться на основе доверия, партнерства.

Чтобы доверие между властью и бизнесом укрепить, важное значение имеет четко отдаленная коммуникация. Чиновники должны регулярно общаться с бизнесом, показывать открытость и способности к диалогу, поясняя суть тех или иных принимаемых решений.

Создание института бизнес-омбудсмена на практике оказалось очень оправданным. Татьяна Коротка, заместитель бизнес-омбудсмена, демонстрирует единство с интересами бизнеса, призывает чиновников не создавать бизнесменам препятствий, а новая индустриализация должна быть разумной. То есть основываться на инновациях и передовом международном опыте.

Четвертое. Коммуникация также очень важна между центром и регионами. Например, на данный момент нередко в регионах просто не знают о тех или иных госпрограммах. Стратегия промразвития вообще получит эффективность в том случае, если она не только выйдет из кабинетов власти в Киеве, но и будет активно реализовываться в регионах.

Региональному аспекту уделено отдельное место в общей стратегии. Тем более, с учетом перспектив децентрализации, продвигаемой в Украине устойчивыми темпами.

Например, существенный импульс развитию регионов могла бы придать практика создания индустриальных парков, где был бы установлены льготные условия налогообложения. Технически индустриальный парк создать не сложно. Средняя окупаемость быстрая (3-4 года). Минимальный порог инвестиции, для обеспечения рентабельности в украинских реалиях – $5 млн. Напомним, во многом благодаря таких технопаркам были обеспечены успехи Китая, Турции или Южной Кореи. Однако, в Украине на данный момент на всю страны пока что разработаны проекты только 41 индустриальных парков. Для сравнения: в Турции таковых 360. А главное – слово пока за законодателем, который должен принять пакет соответствующих законопроектов.

Пятое. Основной сдерживающий фактор, которому в стратегии промразвития уделено особое внимание – проблема острой нехватки кадров. Другими словами, Украине под экономический прорыв может просто не хватить людей. Даже на среднесрочную перспективу.

Нехватка кадров сказывается даже в столичном Киеве, но особенно, эта проблема ощущается в регионах.

Сказывается переплетение разных факторов. С одной стороны, демография и по-прежнему низкие темпы рождаемости. С другой стороны, миграционный отток населения. Хотя на конференции многие бизнесмены, которые на своих предприятиях столкнулись с оттоком кадров, отмечают, что около 80% из выехавших как правило, уже через год возвращаются в Украине (столкнувшись на практике с реалиями трудоустройства в Европе). В любом случае, чтобы сдержать трудовую миграцию , многие работодатели на своих предприятиях стараются создать своим наиболее ценным сотрудникам привилегированные условия.

Не менее важное значение также имеет проблема качества кадров. А значит, государству необходимо не только стимулировать в стране рождаемость, но и обеспечить реальные инвестиции в развитие медицины, образования и науки. Ну, и, конечно же, бережно относиться к тем людям, ресурсам, которые уже имеются.

…Украине для экономического прорыва нужны сильные, здоровые, высокообразованные люди, которые были бы профессионалами в своих отраслях, а также моральные и патриотически настроенные.