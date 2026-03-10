Рабський Трудовий Кодекс Михайло Волинець

Сьогодні ЗМІ нарешті звернули увагу на важливі зміни для працюючих українців, передбачених новим урядовим проєктом Трудового кодексу України.

Не люблю фразу «Я попереджав». Але ж і я, і лідери нашої Конфедерації вільних профспілок України, і експертне товариство неодноразово застерігали і продовжуємо застерігати, що під соусом модернізації трудового законодавства, нового Трудового кодексу, закладається потужний рабський механізм, де урядовці не знаходять місця ані сантиментам, ані соціальному захисту.

Народила - пару місяців - і на роботу.

Але ж, на відміну від європейців, навіть середньої зарплати не вистачить на послуги няні. І на відміну від того ж СРСР, немає ясел при підприємствах, де можна було залишити немовля під доглядом фахівців.

Юристи Головного науково – експертного управління Апарату Верховної Ради України звертають увагу, що новим проєктом урядового ТКУ загалом суттєво зменшуються соціально-трудові гарантії працівників, які мають дітей, в тому числі й працівників, які є одинокими матерями (батьками).

Дуже м’яко кажучи, вбачається певна непослідовність Кабміну в питанні створення умов для підвищення народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю, одним із завдань якого було прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю» від 05.11.2025 № 4681-IX, а також про фрагментарне застосування положень Директиви (ЄС)2019/1158 Європейського Парламенту таРади від 20.06.2019 «Про збалансованість службових та сімейних обов’язків для батьків та опікунів та скасування Директиви Ради 2010/18/ЄС».

Крім цього, у проєкті не враховано особливі потреби такої категорії працівників як одинокі матері та батьки,які мають дітей віком до 14 років.

У згаданих вище статтях 49, 62, 63, 82, 116,117, 119, 120, 130, 131, 138 проєкту для працівників, які є одинокими матерями табатьками, не передбачено обмежень у використанні їхньої праці. У зв’язку тим, що такий працівник одноосібно виховує і утримує дітей, також не пропонується система догляду за дітьми одиноких матерів та батьків у той час, коли вони залучатимуться до роботи у вихідні дні,святкові дні, нічний час, до понаднормового робочого часу, направлення у відрядження тощо.

Варто також звернути увагу, що у Конвенції МОП № 156 «Про рівне ставленняі рівні можливості для трудящих чоловіків іжінок: трудящі із сімейними обов'язками», ратифікованій Верховною Радою України 22.10.1999 йдеться також про необхідність гарантій для працівників, «які мають зобов'язання щодо інших найближчих родичів-членів їхньої сім'ї, котрі дійсно потребують на їхній догляд чи допомогу, якщо такі обов'язки обмежують їхні можливості підготовки, доступу, участі чи просування в економічній діяльності».

При цьому у поданому проєкті жодним чином не акцентується увага на можливості надання соціально-трудових гарантій для такої категорії працівників».

Втім, окремі урядовці і їхні однодумці у парламенті проблеми не вбачають і готові агресивно просувати, без перебільшення, рабський Трудовий Кодекс.

Джерело фб