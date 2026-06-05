О чем не сказало письмо Зеленского путину Янина Соколовская

2026-06-05 11:02 333

Письмо Зеленского путину прекрасно - как литература. Его бы здорово печатать в книжках и показывать внукам. Но для решения геополитических вопросов письмо не несет ничего. Оно - один из вариантов письма турецкому султану, разве что пишет его не казак и не турку (турки, в отличие от россиян, договороспособны).

В письме есть принципиальные ошибки. Они в том, что путинская власть в реале не боится санкций. Они - ее броня, ее железный занавес, купол и защита от революций.

россия - устаревшая модель советского союза, стремящаяся к Северной Корее. Для "дарагых россиян" чем хуже - тем лучше. Их действительно греет мысль, выращенная за 74 советских года и культивированная 26 путинских лет, что их страна - "цветущий, хоть и бедный оазис порядка" в мире извращенцев и капиталистов.

Именно поэтому нет смысла сообщать путину, что его народ недоволен - этот народ безмолствует. Он заскрипел не из-за массового уbийства украинцев, а из-за отключений интернета. И это - лишь малая предпринимательско-блогерская прослойка на 140-миллионном диком поле.

Полю нет смысла переживать об интернете - у него его нет и не было, как и газа для федеральных округов, как и привычки жить в чистоте и комфорте, как и ровных дорог, как жизни за МКАДом.

Единственный, кто реально может снести путина и ко (не одного, а со всеми башнями) - это крупный бизнес. Он действительно страдает от санкций, от "надоев", которые устроила ему нынешняя российская власть, от невозможности жить и работать, стоя не в позе "ку".

И многочисленные перехваты олигархических разговоров, публикуемые в т ч в россии, тому свидетельство. Крупный бизнес раньше или позже изменит власть в рф - на олигархическую, но более удобную нам и безопасную для мира модель. И аппелировать надо бы к этой "элите". Но в письме о ней - ни слова.

К тому же и Трамп, и Рубио называют одну цифру российских потерь - 35 тысяч в месяц. Зеленский в письмезаяаил 30. Это выглядит странно, в том числе и для Штатов.

Как и мысль письма, что судьба мира решается не США и не в Анкоридже, а Зеленским и пу в любой третьей стране.

Это - тяжелый и ненужный камень в Трамповый бальный зал. Трамп его заметит и обязательно применит для плановой обиды-унижения-отсрочки поставок.

И легко нивелирует пассаж о том, что Украина объединила усилия Америки и Европы в борьбе с рф. Штаты вполне могут устроить очередную игру в сделки, а Европа как была хитро-вяленой, так и остается пустыней с гласом вопиющего Макрона.

Потому трудно понять, зачем в письме, адресованному царю облезлой горы, надо было лягнуть мечтательного Нобелевского медаленосца.

К тому же в письме Зеленского вдруг возникло нечто от Звягинцева, который, называя убuйцу господином, просил пу "о мире во всем мире". Письмо Зе заканчивается примиренческой и уравнивающей фразой "вечная память всем, чьи жизни забрала эта война!".

Ведь среди тех, "кого она забрала", каждый месяц появляются 30 (35) тысяч убuйц украинцев.

Нельзя, невозможно уравнивать палачей с их жертвами. Нет и не может быть вечной памяти тем, кто четвертовал украинцев в плену и устраивал сафари по детям, бегущим от бомбежек.

Потому не знаю, что Зеленский имел в виду, оставляя эту фразу, но звучит она очень не однозначно.