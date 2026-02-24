Победа Украины и ее доказательства Янина Соколовская

Сегодня будет много публикаций с цифрой 4 в траурной рамке - вроде не было предыдущих восьми лет войны, оккупации Славянска, предательского размена его на Донецк, Дебальцевского котла и парней, ушедших на войну в кроссовках и без броников.

Это все было.

И была какаяразница. И буйно-помешанное голосование приколистов, и рассказы про шашлыки, когда самолеты с особо ценными гражданами уже взлетали из Жулян...

Я понимала, что война начнется 24 февраля - не могла россия испортить своим "мужчинам" "праздник" 23 февраля. Но я полагала, что оккупационные войска пойдут из Донецка на Мариуполь, важный для "ДНР", как воздух. И я надеялась, что к защите Мариуполя Украина готова.

События подтверждали приближение войны - эвакуация из Киева посольств, прекращение полетов в Борисполь Люфтганзы, темные окна российской амбасады и исчезновение всех машин с ее парковки - все говорило о том, что 24 февраля готовится.

Но когла взрывы раздались в 4 с копейками утра в Гостомеле, стало понятным, что россия решила подавиться слишком большим куском и пошла на Киев.

Дальше вы все знаете - документы, собранные в тревожный чемодан; пустеющий Киев; бесконечная пробка через весь город в сторону Львова; гадкая тишина; выдача оружия тем, кто готов был защищать город; понимание, насколько Киев не готов к обороне.

Потом был взорванный в Ирпене мост, одна из двух жил, ведущих из Киева на Запад; понимание, что город окажется в кольце со всеми шансами пережить блокаду - россиянцы ж так любят "повторять", и повторяют они исключительно трагедии.

Город пустел, люди бежали "на три дня", бросив в закрытых домах стариков и животных. "Трехдневные граждане" были уверены, что в городе быстро установится "новая впасть", и они вернутся домой.

Мы всей семьей переехали в коридор, потому что так любимые нами панорамные окна стали прямой угрозой детским жизням. Коты переехали в ванну. Жизнь за стиральной машинкой показалась им наиболее безопасной.

Третий день наступил. Тероборона Ирпеня стала героями; веселые цыганчата на киевской Оболони угнали российский танк - символ российской "силы и мощи", попутно напенделяв танкистам.

Киев не был взят за три дня, путинский блиц-криг провалился, Украина победила в этой войне.

Все остальные дни и годы - только доказательство этой победы. Кровавое, долгое, упорное доказательство того, что для россии эта кампания изначально провальна.

Украина выйдет из этой войны и станет другой - не такой наивной и доброй, какой была все мирные годы, но и не столь поумневшей, чтоб не делать глупости на выборах.

Жизнь в стране возродится, Киев возродится - и не такие нашесивия орд он переживал.

И внезапно мы поймем: все, что ни делается - к лучшему. Даже если сейчас это лучшее кажется дальней линией горизонта.