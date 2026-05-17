На Евровидении победил украинский акцент Янина Соколовская

2026-05-17 12:21 592

Удивительно, но: впервые в этом году голосование на Евровидении не было политическим. Жюри Великобритании отдало 12 баллов Франции (при всем истоически сложившимся негативе и нежелании представительницы Франции объявлять результаты голосования ее жюри на английском - она принципиально говорила на французском).

Украине первое место отдала Швейцария - и мы целых 5 минут были лидерами голосования. Но украинское жюри присудило 12 баллов ... Мальте, которая в нынешней политической ситуации для нас - никто.

Израилю 12 баллов дало жюри ... Польши - и это при возрастающей там популярности антисемитских праворадикалов из когорты Брауна (известен попытками "гражданского ареста" главного раввина Шудриха и тушением меноры в Сейме).

Также 12 баллов Израиль получил от зрителей Франции - при том, что еще недавно евреи бежали из Франции, называя причиной антисемитизм.

За Польшу проголосовали Германия и Австрия - и это при антинемецких настроениях, нагнетаемых в польском обществе правыми сторонниками Менцена (известного организатора антигерманских протестов, в т ч в Берлине).

Украина благодаря зрительскому голосованию беженцев, оказавшихся в Польше, Молдове, Чехии, Литве, Португалии вошла в десятку (заняла 9е место).

При этом украинский акцент был заметен у победительницы конкурса Дары (Болгария). Она явно переняла стиль и сценический костюм у нашей Русланы-победительницы 2004 года. Энергичное этно, забойные танцы и даже кожаные шорты - все это сработало снова.

То есть, украинский стиль снова победил. И это - вторая важная новость вчерашнего Евровидения.

На фото: Дара и Руслана. Ищите различия)