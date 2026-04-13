Орбан проиграл, что выиграла Украина? Янина Соколовская

2026-04-13

Петер Мадяр взял в Венгрии конституционное большинство. Кремль и венгерское село (крепкий электрат Орбана, рассчитывавший на поставку своей продукции в рф) - проиграли. Причем - без шума и пыли, без сопротивления и протестов. Орбан лишь заявил, что теперь переходит в оппозицию.

Орбана подкосила та самая пророссийская стабильность, на которой он снова надеялся въехать в избирательный рай.

Во-первых, за 15 лет правления он надоел избирателю, и тот был готов голосовать за любого нового (в том числе по принципу "хай гірше, аби інше"). И этому избирателю стало вполне плевать, что газ при Орбане был дешеле в три раза, чем в соседних странах. Избиратель захотел обновления и решил, что "хуже не будет".

Во-вторых, российские политтехнологи Орбана ошиблись, когда предложили венграм "любить по-русски". В апофеоз избирательной кампании технологи решили продать венграм ненависть. Если лет -надцать назад они транслировали ненависть в Соросу на плакатах "Не дай ему посмеяться последним", то теперь они поменяли портрет на Зеленского, а слоган оставили прежним.

Но как говорят в Одессе, "старая хохма - уже не хохма", украинофобская история не сработала, Орбан пролетел, как дрон над кремлем.

И это - хорошая новость.

Победил Мадяр, и это новость средней красоты.

Нет оснований думать, что его приход сразу снимет венгерское "эмбарго" против стремления Украины в ЕС. И нет повода полагать, что Мадяр станет другом Украины без территориальных претензий

(тайных или явных).

Сама история восхождения Мадяра странновата и многое говорит о нем: его карьера стартовала, когда он дома (!) сделал запись слов своей жены-министра, сокрушавшейся по поводу венгерской коррупции. Запись обнародовали, жена с Мадяром развелась, на волне скандала подросли его первые существенные рейтинги.

Политсила Мадяра также не имеет понятного бэкграунда, фактически она - серая лошадка в котячем мешке в темной комнате. Сюрпризы не только не исключены, но и неизбежны. Отчасти "Тиса" Мадяра - та самая "слуга народа", только в ЕС-исполнении.

Только избравшись, Мадяр уже нажил врагов. Американспий Венс и польский Навроцкий, визитами поддержавшие Орбана накануне выборов, сейчас , мягко говоря, не в комфорте. И если Венс отряхнется и пойдет дальше, то Навроцкому - сложнее. Его приезд в Венгрию накануне голосования, расцененный в Польше как политическая поддержка Орбана, вызвал волну негатива в Сейме и правительстве. Если б Орбан выиграл, то негатив растворился бы в рутине, т к победителей не судят. Но Орбан проиграл, а поверженных любят судить все, как и их группы поддержки.

Учитывая известную позицию Навроцкого (он до президентства - глава польского Института национальной памяти, обвинявшего украинцев в Волынской резне), проигрыш Орбана вероятно обернется очередной антиукраинской активизацией в Европе.

Потому не будем повтоять пример россии, как-то заранее объявившей Трампа "Ивановичем".

Венгрия отдалила от власти и бросила в оппозицию пророссийского Орбана, но не отняла рычаги у антиукраинских сил в Европе. Отношения Украины и Венгрии потеплеют, но не станут идеальными. По сути, обновленная Венгрия в отношении Украины скорее всего станет "второй Польшей" - сложным партнером, вынужденным играть по европейским правилам.