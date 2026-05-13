Инфобомба Трампа Янина Соколовская

2026-05-13 10:02

Что важно: интервью Мендель было записано не позже марта-2026, а вышло в эфир только сейчас. Его придерживали, мариновали и настаивали до нужного момента - для усилиения скандала, когда НАБУ привело в суд Ермака.

И придерживали его, и выпустили его вОвремя совсем НЕ в россии.

О чем это говорит?

- в Штатах украинцев считают редкостными терпилами, США надоел эксперимент "сколько продержится Зеленский", они решили ускорить процесс смены власти

- ускорить хотят и снизу - волей уцелевшего народного актива, и сверху - личным давлением

- все, сказанное Мендель, для США, безусловно, не новость. Это прорывалось во фразочках Трампах про низкий рейтинг Зе и про "35 тысяч солдат гибнут каждый месяц". Штаты ждали, чтобы взорвать инфобомбу максимально эффектно и эффективно

- интервью будут использовать как "свидетельство очевидца", хотя в большинстве случаев звучит "я этого лично не видела, не слышала, но мне рассказывали"

- "свидетельство" применят для сокращения (обнуления) помощи Украине под предлогом "подтвержленной изнутри коррумпированности и неадекватности" ее верхушки. Не зря его выпустили накануне выделения Украине транша в 90 млрд

- все это будет сделано в подарок "дорогому другу Владимиру" и "во имя прекращения вoйны", которое Трамп объявит своей заслугой (это же лучше, чем "примирение Азербайджана с Албанией")

- вouна в Украине и сопротивление россии перейдут в партизанскую фазу, потому что американцы не учитывают фактор воли народа, а именно она позволила стране выстоять в первые месяцы, когда некто неизвестный разминировал Чонгар, не защитил Киев с Чернобыльской и Запорожской АЭС и оставил страну безоружной

- девочка Юля получит американское убежище и еще пару раз нас порадует

- выжить стране с этого момента будет еще сложнее. Фактически, она станет перед выбором: смена власти или отсутствие вооружений.

- выбирать придется людям, измученным вoйной, им навяжут он-лайн голосование, оно будет максимально сфальсифицированным с целью консервации нынешней власти.

- уцелевшая часть оппозиции попытается исправить ситуацию, но готов ли великомудрый украинский избиратель выйти из режима "хоть поржем"?