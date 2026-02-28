Втретє в житті... сирени, дзвінки, що почалась війна Тетяна Крупник

2026-02-28

Втретє в житті... сирени, дзвінки, що почалась війна... цього разу війна Ізраілю і США з Іраном... Ізраїль почав привентивні удари по Ірану, відповідь очікується ближче до вечора. Почалась незапланована домашня відпустка.

 

В четверг, після роботи, я вже зрозуміла, що почнеться у будь-яку секунду... траси були "зелені", кавʼярні пусті, в магазинах тихо, покупці швидко брали, що треба і каси швидко відпускали без зайвих розмов. На заправках невеликі черги, дітей на вулицях не було. Якось незвичайно тихо для Ізраїлю. Двері бомбосховищ відкриті, горить світло... Така напружена тиша була і в Києві напередолні війни... тільки тоді ми ще не знали, що це початок....

 

Інстинктивно залила бак палива, купила продукти і воду на два тижні, забула тільки про котів.... не придбала їм корму, тому мушу їм щось готувати, бо нічого не працюватиме найближчим часом...

 

Ізраільтяни загартований народ. І якщо вже 1,5 місяці говорили, що буде війна, то вони свідомо готувалися, бо це вимушена відпустка майже для всіх, крім сфер забезпечення життєдіяльності. Вино і іжа закуплені, серіали накачені, в бомбосховищах є вода в печиво, телевізор увімкнено на новини 24/7...

 

Єдине питання: коли це все закінчеться? 

