Как Европе стать глобальным игроком Игорь Шевырев

2018-06-28 07:00 378

Как Европа может стать глобальным игроком. И например, оправдать надежды, возлагаемые Сеулом урегулирование конфликта на Корейском полуострове.

Прежде всего, Европа уже действует как глобальный игрок. Интересы Европы выходят далеко за ее географические и политические границы. В частности, Европа уже представлена на разных «площадках» в Азии. Например, Брюссель и Сеул давно активно работают в рамках международных форумов ASEM. Между Брюсселем и Пекином открыта очередная «новая страница» двусторонних отношений, а Токио и Брюссель смогли договориться о взаимовыгодном торговом соглашении. Кроме того, заслуживает отдельного внимания сотрудничество между Евросоюзом и АСЕАН, двух самодостаточных блоков, показывающих пример партнерства и региональной интеграции.

Согласно действующей Глобальной стратегии ЕС, утвержденной в 2016 году, есть «тесная и необратимая связь» между европейским процветанием и безопасностью в Азии. Европейские политики давно завсегдатаи сингапурских «Диалогом Шангри-Ла» (крупнейшего азиатского форума по безопасности). Равно как и азиатские политики – постоянные гости на европейской Мюнхенской конференции по безопасности.

Северо-Восточная Азия, которой принадлежит основополагающая роль во всей системе безопасности Азии, также находится в поле пристального внимания Европы.

Европа как глобальный игрок прилагает усилия к урегулированию конфликта на Корейском полуострове. Например, исторической «сингапурской встрече» Ким ЧенЫна и Трампа предшествовала серия встреч и консультаций рабочих и экспертных групп, состоявшихся в Стокгольме, Брюсселе и Хельсинки. Напомним, первоначально встреча была запланирована в Стокгольме. Но в конечном итоге, Трамп в очередной раз, все-таки подтвердил свою приверженность двусторонним сделкам, избегая советов даже с ближайшими союзниками и партнерами.

Как Европа могла бы прибавить на международной арене?

Во-первых, Европе нужно действовать активнее на международной арене. И вести себя как глобальный игрок, занимать самостоятельную позицию, чаще проявлять инициативу

Во-вторых, чтобы быть глобальным игроком, нужно, прежде всего, мыслить глобально.

В-третьих, Европе нужно мыслить общеевропейскими совместными интересами, не ограничиваясь сугубо национальными стратегиями. Например, думать не о том, как бы самому заработать от евроинтеграции, а прежде всего, чтобы евроинтеграция позволила преумножить выгоды. Ну и соответственно, и самому попутно заработать. При таком подходе собственный доход зависит от сделанного вклада в общее дело (а не как сейчас, от параметров валового продукта, площади территории или численности населения).

В-четвертых, Европе нужно научиться говорить одним голосом. И выработать такую оптимальную модель поведения, чтобы это способствовало предельно оперативно реагировать на разные международные вызовы, не тратя много времени на координацию и согласования.

В-пятых, оптимальный вариант для формирования совместных интересов является концентрация на общих ценностях, а не на национальной прагматике. Европа как крупнейший региональный политический блок постоянно находится в поисках разного консенсуса. Например, между ценностями и прагматиками, демократами и националистами, между интересами 28 государств. Яркий пример разницы подходов показывают ведущие европейские лидеры: Германия и Франция. Германия – традиционно ориентирована на прагматичный результат и при этом совсем не важно, какими способами этот результат обеспечивается. Франция, в свою очередь, является основной хранительницей европейских ценностей. По сути, именно Франция является основным двигателем европейской интеграции. И по сути, нынешнее президентство Макрона («Europeisback») уже за год дало второе дыхание евроинтеграции.

В-шестых, общие интересы – на практике составляют основу совместной позиции. А для глобального игрока важно в основу своей позиции обеспечивать общечеловеческие ценности. Например, общечеловеческий интерес в защиту от климатических интересов («WearenotanotherPlanetB»). Если же говорить об интересах международной безопасности, то общим знаменателем при выработке единой позиции могло бы стать неуклонное следование нормам и принципам международного права.

Декларация о мире и прекращении войн (DPCW) как систематизированный документ, регламентирующий гарантии недопущения и порядок урегулирования конфликтов, а также принципы становления устойчивого мира могла бы быть положена в основу политики Европы по укреплению международной безопасности.

Европа вполне могла быть основным инициатором продвижения принципов DPCW на международной арене. Для Декларации это была бы существенная поддержка со стороны одного из глобальных игроков.

В-седьмых, Европа, по мере активного продвижения в «корейском процессе», должна не только четче сформулировать собственную единую позицию, но и состыковать ее с интересами остальных игроков. Это должна быть уникальная и самодостаточная роль, без какого-либо дубляжа и которая могла бы стать важным и неотъемлемым дополнением к остальным усилиям в «корейском процессе». Как показывает реальная практика, в многостороннем «корейском процессе» задействованы интересы разных игроков. И не так уж просто найти во всем этом собственное место. Например, Япония в своей политике основной акцент делает на политике силового сдерживания и санкционного давления. В то время как Китай - последовательный сторонник усилий дипломатии и политического урегулирования. Южная Корея, в свою очередь, преследует национальную цель – объединение страны.

США на этом фоне длительное время выполняли рольв качестве одного из гарантов глобальной безопасности. Правда, эти гарантии в условиях миропорядка, сложившегося по окончании «холодной войны», основывались преимущественно, на экономической и военной мощи США.

Однако, мир за прошедшие несколько десятилетий существенно изменился.

Глобализация, которая прошла свою «точку возврата» и сохраняет устойчивую динамику, делает мир партнерским, устойчивым и свободным от одностороннего диктата со стороны каких-либо государств.

С одной стороны, Евросоюз, сумевший объединить интересы 28 государств, а с другой стороны, азиатская десятка стран АСЕАН – вполне могли бы показать конкретный пример не только успешной региональной интеграции, но и эффективного партнерства в новых меняющихся международных условиях.

…Ну а Корейский полуостров, в свою очередь, мог бы стать конкретной «тестовой площадкой» для такого партнерства между континентами Европы и Азии, между Евросоюзом и АСЕАН в интересах упрочения мира, партнерства и постконфликтного урегулирования.