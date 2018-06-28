США ищут сделку с Китаем Игорь Шевырев

2018-07-10 08:45 259

США установили 25-процентные пошлины на импорт продукции из Китая.

Это решение было принято 6 июля.

Хотя предпосылки складывались в предыдущие месяцы.

Напомним, впервые Трамп пригрозил повысить пошлины на китайский импорт в апреле текущего года. На тот момент в списке Трампа значилось 1333 товаров, которые подлежат под повышенные пошлины.

Впоследствии из списка было исключено 515 товаров, но добавлено 284 товаров.

В общем, сейчас повышение импортных пошлин затронуло 818 китайских товаров, общий оборот которых составил $34 млрд. Еще 284 товаров из этого списка пока что под вопросом, это дополнительно около $16 млрд. оборота.

Итого, на первом этапе США повысили пошлины на $50 млрд. китайского импорта.

Однако, скорее всего, это еще не предел.

Если Трамп не добьется поставленных целей, уже озвучена следующая очередь: 10-процентный тариф на $200 млрд. китайского импорта. А в перспективе, еще на $300 млрд.

В общем, Трамп намерен повысить (завысить) пошлины на $500 млрд. китайского импорта.

Трамп анонсировал очередность дальнейших повышений как 50-200-300.

Минкоммерции КНР расценивает принятое решение Трампа как крупнейшую торговую войну в экономической истории, в нарушении действующих норм и принципов ВТО.

Трамп, в свою очередь, говорит о желании заключить с Китаем сделку.

Если речь идет о подготовке сделки, то в чем эта сделка могла бы заключаться? И главное, по какой цене она обойдется? В том числе, для США.

Если речь идет о подготовке сделки, то, прежде всего, следует обратить внимание на авантюрные методы Трампа, где можно заметить блеф, «игру с огнем», импульсивность, раскачивание, которые нередко сложно подкрепить рациональными расчетами.

В общем, более уместно говорить не столько о сделке как о стратегии сдерживания.

США, повысив импортные пошлины на китайскую продукцию, формально заявили о мерах защиты против «несправедливой торговой практики», а также против нарушений прав интеллектуальной собственности.

Наибольшее беспокойство в Вашингтоне вызывает действующая амбициозная китайская программа «Made in China-2025». А если точнее, тот факт, что Китай с его огромной госэкономикой, используя многомиллиардные государственные средства, попросту «перекупает» американские технологии. Причем все это происходит в рамках действующей системы торговли, основанной на принципах ВТО.

Другими словами, «несправедливая торговая практика» - это только формальная отговорка.

США по факту защищаются от конкуренции со стороны Китая. И основным инструментом защиты в данном случае выступает жесткий протекционизм, хоть он идет вразрез с действующими принципами международной торговли.

США ощущают, как Китай пытается обогнать их технологически. И сейчас жесткими протекционистскими методами пытаются действовать на упреждение.

К концу июня Трамп вообще планировал установить полный запрет на китайские инвестиции в любые американские технологии. Но в конечном итоге, пока что этот запрет не был введен.

Зато усиливается американский госконтроль за иностранными инвестициями.

Комитету по иностранным инвестициям Конгресса (CFIUS) разрешено отменять любые инвестиции, которые представляют риски для нацбезопасности.

…В общем, в «торговой войне» между США и Китаем мы еще увидим много нового.

Если «торговая война» между США и Китаем продолжится (а «торговая война», как видим, имеет тенденцию не только к продолжению, но и к усугублению) – это окажет сдерживающий эффект не только на экономику Китая, но и на США, а также вообще на замедление глобальной экономики.

По данным Института Петерсона, около 85% китайской продукции, которую Трамп планирует дополнительно обложить пошлинами – это оборудование и комплектующие, которые впоследствии используются для производства готовой американской продукции. Другими словами, «торговая война» Трампа дополнительным грузом ляжет на плечи американских налогоплательщиков.

Добавим к этому также эффект ответных контрсанкций Китая, который симметрично установил 25-процентные пошлины на 545 наименований китайской продукции на общую сумму $34 млрд. Под вопросом пока еще 114 наименований – на сумму $16 млрд. Причем китайские контрсанкции ударят по интересам американских фермеров, которые составляют ядро электората Трампа.

Однако, кроме экономических и электоральных потерь, «торговые войны» Трампа негативно отражаются на международном имидже США. Тем более, что Трамп, повышая импортные пошлины, одновременно ведет «торговую войну» не только против Китая, но и даже против своих союзников. Как по трансатлантической, так и по транстихоокеанской интеграции. В частности, в отношении Евросоюза, Японии, Южной Кореи, а также Канады и Мексики.

Война «всех-против-всех» не только расшатывает основы международного партнерства, но и усиливает напряженность в международных отношениях, провоцирует конфликты, подрывает сложившееся доверие.

С одной стороны, Европа, стремящаяся укрепить собственную экономическую самодостаточность и оказавшаяся в авангарде борьбы в защиту ценностей, ищет сейчас компромиссы с Китаем и Японией, заинтересована также расширить свое присутствие на азиатских рынках.

С другой стороны, Китай продолжит последовательно сокращать свою зависимость от западных рынков. И в частности, теснее укреплять отношения с евроазиатским континентом. В том числе, через возрождаемый Новый Шелковый путь.

Схожие процессы происходят в Азии, где например, Южная Корея, Малайзия и Индонезия уже сделали существенные шаги к сближению с Китаем.

…И все это еще один показатель, что тактика сделок Трампа «тет-а-тет» в условиях глобализации не сработает. В современном мире глобализации участники заинтересованы не только в стабильности, но и в устойчивом развитии, а также в доверии, партнерстве, единых, четких и прозрачных правилах, которые являются одни для всех.

Таким образом, по крайней мере, один проигравший в «торговый войнах» - это Трамп.



