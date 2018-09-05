Сделан первый реальный шаг к прекращению информационных войн Игорь Шевырев

2018-09-20 08:46 287

В Сеуле создана «Мирная инициатива» (Peace Initiative), которая представляет собой глобальную партнерскую сеть независимых масс-медиа из разных стран мира. Это негосударственный и международный проект, который находится вне политики, над политикой и ориентирован в защиту общечеловеческих ценностей.

Организатором Peace Initiative является HWPL, международная организация, зарегистрированная в Южной Корее, созданная в интересах миротворчества и миростроительства, а также распространения культуры мира по всему миру.

HWPL, которая 16 марта 2014 года провозгласила Декларацию о мире и прекращении войн (DPCW) и объединила для реализации принципов данной декларации ключевые целевые группы: женскую организацию IWPG, молодежь IPYG, юристов-журналистов и политиков в Комитете мира HWPL, а сейчас еще и инициировала новый проект – объединение журналистов.

Декларация о мире и прекращении войн (DPCW) играет важную роль в миростроительстве и миротворчестве, всего за 3-4 года прошла огромный путь от общественной инициативы негосударственного сектора организаций до своего международно-правового признания. И в настоящее время на рассмотрении Генассамблеи ООН находится проект резолюции, составленный на основе принципов DPCW. То есть первого документа в истории международного права, который обеспечивает механизм предупреждения и разрешения конфликтов, а также постконфликтного урегулирования.

Однако, на практике для того, чтобы современный мир стал более устойчивым от конфликтов и войн, только одних возможностей общественного сектора и международного права недостаточно.

На практике важно не только составить и провозгласить декларацию, а также придать ей юридическую силу, но и чтобы содержание этой декларации было представлено для разных социальных категорий. В доступной для понимания форме. С одной стороны, общество должно быть проинформировано о тех возможностях, которые предоставляет DPCW для построения устойчивого мира. С другой стороны, надлежащее информирование – это также гарантия общественного контроля за соблюдением норм и принципов декларации. Не менее важно также и регулярное освещение деятельности общественных организаций, ориентированных на построение устойчивого мира.

Несомненно огромное значение в подобного рода информационной и просветительской деятельности принадлежит журналистам.

Роль журналистов вообще очень весома в условиях современного постинформационного общества. И тем более, в реалиях, когда информационные войны по степени своих угроз не менее опасны, чем открытые военные действия. Но отметим, специфика Peace Initiative заключается в том, что основной акцент сделан не на «информационных войнах», а прежде всего, на построении информационного мира. То есть в сосредоточении на тех ценностях, которые объединяют, а не разъединяют разные страны и народы, на выстраивании мостов и диалогов, независимо от границ или национальностей.

Основным средством для прекращения информационных войн и достижения информационного мира является распространение культуры мира.

«Государства должны признавать и объединяться с организациями, которые стараются продвигать вопросы о мире как глобальное движение. Государства должны способствовать таким группам в их просветительской деятельности, включая их обучения по программам прав человека и мира», - провозглашено в ст.10 Декларации о мире и прекращении войн.

Масс-медиа, которые стали участниками международного сообщества Peace Initiative, подписав совместное заявление, задекларировали обязательство содействовать распространению культуры мира.

«Содействуя распространению культуры мира по всему миру, мы обязуемся воздерживаться от каких-либо предвзятостей в отношении каких-либо национальностей, этносов и религий, придерживаясь при этом объективности и журналистской этики», - отмечается в совместном заявлении Peace Initiative.

При этом как отмечается в совместном заявлении, масс-медиа должны быть сосредоточены не только на обеспечении физических аспектов личностной безопасности, но и на защите прав человека, демократии, а также по противодействию терроризму, другим преступлениям против человечества. В том числе, по противодействию религиозному экстремизму, угрозы которого имеют очень большое значение не только для Южной Кореи, но и для Украины.

Для Южной Кореи речь идет, прежде всего, о противодействии Христианскому совету, «адепты» которого неоднократно замечены в разного манипуляциях, мошенничестве, злоупотреблениях и даже в преступлениях. Например, по фактам насильственного принуждения граждан к смене религии.

Для Украины актуально выстроить эффективное противодействие сектам и псевдорелигиозным культам, которые в условиях фактического отсутствия госконтроля получили полную вседозволенность.

Платформа масс-медиа Peace Initiative создана по результатам Саммита мира, который состоялся 15-19 сентября в Сеуле.

По результатам саммита, HWPL подписала меморандумы о сотрудничестве с медиа из некоторых стран Балтии, Центральной и Восточной Европы. Впервые меморандум о медиа-партнерстве с HWPL подписала Украина.