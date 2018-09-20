Корейская оттепель: как Сеул и Пхеньян сделали первые шаги к миру Игорь Шевырев

2018-09-28 08:23 70

Какие выводы можно сделать о Межкорейском саммите, состоявшемся в Пхеньяне?

Во-первых, закономерное продолжение предыдущего межкорейского саммита, состоявшегося в конце апреля. Спустя всего 5 месяцев, Пхеньян и Сеул продемонстрировали политическую волю развить достигнутые договоренности, скрепленные Пханмунчжомской декларацией и сделать дополнительные шаги к миру.

Во-вторых, если посмотреть на ситуацию комплексно, то нынешний межкорейский саммит можно рассматривать и как подготовку к новой встрече между Кимом и Трампом. Как уже отмечалось, Ким проявляет активный интерес к своей новой встрече с Трампом. США, хоть и выбили от Ким Чен Ына принципиальное согласие на денуклеаризацию, но об отмене санкций не было сказано ни слова. В то время как при действующих санкциях любые обещания США об «экономической помощи» или «инвестициях» остаются как задекларированные обещания.

Отсюда сразу можно сделать самые первые выводы.

Во-первых, для достижения мира на Корейском полуострове одних только межкорейских саммитов Пхеньяна и Сеула недостаточно. Это уровень не только региональной, но и международной безопасности. Соответственно, требует внимания ведущих мировых держав.

Во-вторых, Южная Корея в этом многостороннем переговорном процессе сохраняет за собой функции основного медиатора. Так, Сеулу удается и устойчиво поддерживать межкорейский диалог, и налаживать диалог между Вашингтоном и Пхеньяном, а также развивать отношения с Пекином, принимая активное участие в инициативе «Один пояс, один путь». Этот опыт был бы также полезен и для Японии, которая уже полгода, но пока безуспешно пытается выстраивать диалог с Пхеньяном. Южным корейцам удалось выстроить ровные отношения практически со всеми участниками шестистороннего переговорного процесса. И это можно рассматривать как пример для международной дипломатии.

В-третьих, существенные подвижки в корейском урегулировании стали возможны только после того стороны сели за стол переговоров, наладили диалог и отказались от былой тактики давления, провокаций, угроз и шантажа. Только за истекшие пять месяцев в «корейском процессе» удалось добиться многих договоренностей, которые никак не удавались за годы угроз и провокаций. Срабатывает давнее правило: мир через войны еще никто не добивался. Мир достигается, прежде всего, через переговоры и диалог. Это хоть и длительный многоступенчатый процесс, но гарантирующий положительный результат.

В общем, состоявшийся саммит в Пхеньяне стал одной из таких ступенек к миру. Уже отнюдь не первой, но и далеко не последней ступенькой. Тем более, что уже официально заявлено о намерении Ким Чен Ына посетить Сеул в самое ближайшее время. Впереди много новых встреч и саммитов.

Что нового фиксирует Пхеньянская декларация?

Во-первых, сделаны конкретные шаги к миру. На уровне военных ведомств подписано соглашение (non-aggression pact), согласно которому будут демонтированы все 11 погранпостов на «линии разграничения», а в ДМЗ (демилитаризованная зона) будут созданы буферы и no-fly зоны, где запрещена какая-либо военная активность, учения, а также любые враждебные действия друг против друга. В том числе, в Западном (Желтом) море. Напомню, ранее совместные учения США и Южной Кореи часто становились раздражителем для КНДР.

Сюда же добавлю ранее озвученное намерение Сеула снять с Пхеньяна официальную «метку» «врага» и «военной угрозы».

Несомненно это имеет важное значение еще и с той точки зрения, что в Корейской войне, завершившейся в 1953 году, до сих пор нет мирного договора и все еще действует «акт о перемирии».

Таким образом, военное соглашение, подписанное в Пхеньяне, фактически демонстрирует волю к прекращению войны. И к тому же, создает предпосылки к подписанию юридического мирного договора на перспективу.

Пхеньян и Сеул договорились создать совместный военный комитет, а также телефонную «прямую линию» для поддержания постоянной коммуникации.

Во-вторых, сделаны конкретные шаги к безъядерному миру. И провозглашение Корейского полуострова свободным от ядерного оружия. КНДР согласилась сделать дополнительные шаги по денуклеаризации. Демонтирован не только ядерный полигон Пунгери, на котором были проведены предыдущие пятое и шестое ядерные испытания, но и публично заявлено о намерении закрыть ядерный центр в Йонбене.

На перспективу Корейский полуостров должен стать «землей мира», свободной не только от ядерного оружия, но и ядерных угроз.

Как и следовало ожидать, южнокорейский президент Мун привез из Пхеньяна «дорожную карту» денуклеаризации.

В-третьих, сделаны конкретные шаги к корейскому единству.

Мир через спорт – по-прежнему в основе мирного корейского урегулирования. В лучших традициях зимней Олимпиады в Пхенчхане, где Пхеньян и Сеул выступили одной командой. Традиция корейской «одной команды» сохранилась на Азиатских Играх, состоявшихся в августе в Индонезии. Есть также планы сохранить «одну команду» до Олимпиады-2020 в Токио. А в 2032 году Пхеньян и Сеул рассчитывают совместно организовать Олимпиаду. Кстати, «по горячим следам» МОК уже высказал поддержку данной инициативе.

Мир через культуру – не менее важен для укрепления национальных связей.

В Пхеньяне в этом году уже выступили с гастролями музыканты, певцы, презентовали выставки художники из Южной Кореи. Сейчас ожидается ответный «гастрольный десант» деятелей культуры из Северной Кореи.

Сюда же также добавим важный гуманитарный аспект. Прежде всего, начавшийся процесс объединения корейских семей, разделенных затянувшейся на десятилетия враждой.

Есть также договоренности в сфере медицины. Соответствующие профильные ведомства Пхеньяна и Сеула договорились о сотрудничестве по противодействию инфекциям.

В-четвертых, конкретные шаги к восстановлению межкорейских отношений. Прежде всего, в экономике, инвестициях и транспорте. Так, Пхеньян и Сеул договорились не только возобновить работу СЭЗ в Кэсоне, закрытую с 2016 года, но туристические поездки на северокорейский Кымгансан, прекращенные с 2008 года. Западное (Желтое) море должно стать свободно экономической зоной. Кроме того, планируется создать совместную туристическую зону возле Восточного (Японского) моря.

Отмечу также, и в Пхеньяне, и в Сеуле проявляют активный интерес к проектам Нового Шелкового пути. Для Сеула – это хорошая возможность прорыва нынешней сухопутной транспортной блокады. Северная Корея в этом проекте становится ключевым «хабом» на Корейском полуострове.

Правда, при всем разнообразии экономических планов перспективы восстановления экономических связей на данный момент проблематичны. Прежде всего, в силу действующих международных санкций. В этом и суть той настойчивости, которую Ким Чен Ын проявляет к организации очередной встречи с Трампом.

Позиция США незыблема: восстановление межкорейских связей четко привязано к прогрессу по денуклеаризации. Тем более, экономические санкции США в отношении КНДР закреплены отдельным законом, принятым Конгрессом 2 августа 2017 года.

Отсюда главная интрига: какую политику займут США, в ответ на состоявшееся сближение между Пхеньяном и Сеулом?

…В завершении, немного об азиатской символике саммита в Пхеньяне.

Во-первых, визит президента Муна был оформлен как 3-дневный государственный визит.

К тому же, в составе официальной делегации были представители парламентских партий. Не только от власти, но и от оппозиции. Речь о лидерах правящей Демпартии, Партии демократии и мира (левоцентристы), а также оппозиционной Партии Справедливости.

По результатам очередного межкорейского саммита, Мун и Ким снова посадили деревья. Кроме того, посетили рестораны северокорейской кухни. «Ресторанно-гастрономический пункт» в президентских визитах Муна становится традицией. Например, ранее Мун также проявил уважение к вьетнамской и китайской кухням, в рамках соответствующих визитов.

Второй нюанс. Мун – отнюдь не первый южнокорейский президент, который посещает Пхеньян. Ранее межкорейские саммиты уже проходили в Пхеньяне.

Но отмечу, Мун – первый южнокорейский президент, который съездил на гору-вулкан Пэктусан (высота 2744 метров), где посмотрел не только на живописное Небесное озеро (в самом кратере вулкана), но и на приграничный Китай, а также весь путь, который соединяет весь Корейский полуостров с Китаем. (Прим: гора Пэктусан находится на самой границе между КНДР и Китаем).

Гора Пэктусан имеет священное значение в северокорейской традиции. Например, северокорейские лидеры неоднократно посещают Пэктусан перед тем как принять те или иные важные решения.

В-третьих, заслуживает отдельное внимание упомянуть о фестивале северокорейской культуры Mass Games.

«Крупнейшее шоу Земли» собрало на стадионе в Пхеньяне 150 тысяч человек должно было символизировать мир и единство на Корейском полуострове. Это наиболее массовое культурное представление за предыдущие 11 лет, то есть с 2007 года.

Отмечу, хоть и чистое совпадение, но символично, что одновременно на стадионах и в Пхеньяне, и в Сеуле прошли фестивали мира. В Пхеньяне – Mass Games, в Сеуле – Peace Summit HWPL.

Символично, мир объединяет весь Корейский полуостров, подымаясь над былыми горячими конфликтами и политическими разногласиями. И очередное проявление Небесной культуры, которая очень почитается в корейских традициях.

В-четвертых, межкорейские саммиты перестают быть случайностями и становятся закономерностями. Сейчас вслед за визитом Муна в Пхеньян следует ожидать ответный визит Кима в Сеул. И это будет первый визит северокорейского лидера в Сеул.

Напомню, в 2000 году, по результатам первого межкорейского саммита, тогдашний лидер КНДР Ким Чен Ир (отец Ына) также декларировал намерение посетить Сеул. Но впоследствии, это намерение так и не было реализовано на практике.

Если же Ким Чен Ын посетит Сеул, это однозначно станет «поворотным моментом» в межкорейских отношениях.

И это еще не предел.

Пхеньян и Сеул уже запланировали совместный межпарламентский саммит, приуроченный к 100-летию «Движения 1 марта», которое будет отмечаться в следующем году.

Отмечу, речь только о визитах, о подготовке которых уже официально заявлено. Конечно же, новых саммитов и встреч в многостороннем корейском урегулировании будет больше. И не только между корейцами.

Тем более, что как уже отмечалось, мир на Корейском полуострове зависит не только от межкорейских саммитов.