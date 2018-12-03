США и Китай прекратили «торговую войну» Игорь Шевырев

2018-12-03 13:40 48087

США и Китай договорились прекратить «торговую конфронтацию», продолжающуюся на протяжении предыдущих пяти месяцев, не устанавливать новые тарифные ограничения, сосредоточиться сугубо на урегулировании существующих разногласий, а в ближайшем будущем еще и обменяться визитами.

Об этом стало известно, по результатам переговоров президента США Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина, состоявшихся в Буэнос-Айресе во время саммита «Группы 20».

Не прошло и одного месяца с тех пор как 9 ноября в Вашингтоне состоялся II американо-китайский Стратегический диалог по безопасности и дипломатии (SDS). Напомним, Питер Наварро, советник Трампа по вопросам торговли (главный «ястреб» торговой войны), по результатам SDS, настраивал на затяжные «торговые войны».

На момент проведения Стратегического диалога США трижды повысили импортные пошлины на китайские товары, охватив больше половины двусторонней торговли с Китаем. Кроме того, по замыслу Белого дома, сдерживающий эффект на китайскую экономику должно было также сыграть сентябрьское повышение ставки ФРС США.

«Китай должен изменить нынешнюю политику», - поставил основное условие вице-президент Майк Пенс, выступив в рамках саммита АСЕАН в Сингапуре.

Трамп на тот момент допускал очередное повышение импортных пошлин, начиная с нового 2019 года.

Однако, в конечном итоге, переговоры Си Цзиньпина и Трампа, состоявшиеся в рамках саммита «Группы 20», остановили «торговую войну» от дальнейшей эскалации.

Что же произошло?

«Торговая война» между США и Китаем изначально представлялась в качестве очень рискового и авантюрного мероприятия.

«Победителей в торговой войне не будет», - об этом неоднократно предупреждали не только в Китае, но и прежде всего, США, где представители многих крупнейших американских компаний усиливали давление на администрацию Трампа с призывами проводить сдержанную политику по отношению к Китаю.

Пожалуй, единственный, хоть и авантюрный, шанс Трампа был провести «торговую войну» бликригом. В противном случае, при затяжном характере «торговой войны» США столкнулись бы с многочисленными проблемами. Чем дольше бы по времени затянулась «торговая война», тем меньше шансов на успех осталось бы у США. В то время как негативный эффект от торговых войн наоборот, увеличился б.

В итоге, администрация Трампа предпочла «торговую войну» прекратить. Для сравнения, Китай окончательно убедился в бессмысленности торговой войны два месяца ранее, когда вышел из переговоров, взяв тактическую паузу в ожидании американских промежуточных выборов.

Тем более, «торговая война» не только не обеспечила выгодный результат, но и может создать новые проблемы для США. Так, дисбаланс в американо-китайской торговле сохраняется, а дефицит торгового баланса продолжает расти. Даже если Трампу и удастся перевести хотя бы часть американских производств из Китая в США, то на практике это только решит вопрос занятости. Но главное – удорожает стоимость американских товаров. В конечном итоге, пострадают интересы американских потребителей.

Еще один аспект. «Торговые войны» осложнят дальнейшее продвижение китайских компаний на рынках США. Вследствие усиления конкуренции. Но зато Китай сможет активизироваться на других, альтернативных рынках, где у него конкурентоспособность сохраняется все еще выше, чем у США. И прежде всего, Китай активизирует политику по отношению к странам, участвующих в рамках стратегической инициативы «Один Пояс, Один Путь».

Кроме торговых споров, в Буэнос-Айресе лидеры США и Китая обсудили наиболее актуальные вопросы региональной безопасности. Так, Си Цзиньпин напомнил Трампу о необходимости придерживаться политики «Одного Китая» применительно к «тайваньскому вопросу». В свою очередь, Трамп заявил о намерении провести вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Си Цзиньпин поддержал такое намерение в интересах денуклеаризации и мирного урегулирования на Корейском полуострове.

Глава МИД Китай Ван И, который в составе официальной делегации принимал участие в американо-китайских переговорах в Буэнос-Айресе, охарактеризовал встречу лидеров двух стран как «откровенный разговор», «основательную дискуссию», которая прошла в «дружеской атмосфере» и по времени затянулась на 2,5 часа (то есть больше, чем по протоколу было отведено времени).

«Важный консенсус, который был достигнут, по результатам встречи, не только остановил дальнейшую эскалацию торговых споров, но и открыл новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркнул Ван И.

P.S. Прекращение «торговой войны» между США и Китаем открывает новую главу в урегулировании конфликта на Корейском полуострове. Напомним, еще в августе Трамп допускал возможность во второй раз встретиться с Ким Чен Ыном. Но не ранее, чем будет урегулированы торговые споры с Китаем.

Cейчас «торговая война» прекращена. И Трамп заявил о готовности к встрече с Кимом, допустив даже возможность его визита в США.