Франция в седьмой раз возглавляет «семерку» Игорь Шевырев

2019-01-11 08:26 1215

Франция председательствует в «Группе 7» в 2019 году. «Группа 7» была создана в 1975 году. Наиболее развитые страны Запада, едва преодолев тогдашний крупный нефтяной кризис, договорились в будущем регулярно координировать свою политику. Инициативу проявил французский президент Жискар Д’Эстен. 

На первом саммите группы в Рамбуйе собрались лидеры шести стран: Франции, США, Британии, Германии, Японии и Италии. Спустя год, в 1976-м, к ним присоединилась Канада. А с 1977 года в саммитах «семерки» регулярно принимают участие представители Евросоюза.

За прошедшие 43 года Франция председательствовала на саммитах шесть раз: Рамбуйе (1975), Версаль (1982), Париж (1989), Лион (1996), Эвиан (2003) и Довиль (2011).

Седьмое председательство Франции состоится в Биаррице (Biarritz).

24-26 августа 2019 года.

Место и дата проведения саммита выбраны символично.

Во-первых, Биарриц – роскошный курорт, расположенный на побережье Атлантического океана, на юго-западе Франции. Территориально Биарриц, окруженный горами, повернут к Атлантике. Это должно символизировать прочность и незыблемость трансатлантической интеграции. И лидерство Франции на континенте.

Символично также и то, что после Биаррица Франция, согласно установленному порядку, передаст председательство в «Группе 7» в пользу США, то есть на противоположный берег Атлантики. Укрепление трансатлантической солидарности является одним из основных приоритетов предстоящего саммита.

Во-вторых, Биарриц находится в благоприятных климатических условиях. Как правило, здесь всегда приятная теплая погода. Это создает условия не только для жизни живописной флоры и фауны, но и повышает привлекательность курорта для туристов. Особенно, для тех, кто увлекается серфингом. Но «глобальное потепление» может всю эту природную красоту погубить и по тому как сейчас меняется Биаррицможно хорошо увидеть пагубность угроз климатических изменений». «Makeourplanetgreenagain»– Биарриц лучшее место для того, чтобы повторить этот известный слоган. Биарриц особенно, заинтересован в сохранении столь благоприятных природных условий и поддержит любые экологические инициативы в защиту природы против глобального потепления. Защита экологии, противодействие климатическим изменениям, а также защита биоресурсов Мирового океана станет еще одним приоритетом предстоящего саммита «Группы 7».

В-третьих, Биарриц находится на границе между Францией и Испанией. Хотя если быть более точным, то на границе с этнической «Страной Басков». Это символизирует единство Европы, которая в условиях евроинтеграции сохраняет культурное и национальное разнообразие. В 2019 году во всех странах Евросоюза состоятся выборы в Европарламент.

Франция ставит задачу сделать Европу более суверенной. Европейский суверенитет в рамках ЕС отнюдь не противоречит и не разрушает национальные суверенитеты. Тем более, на международной арене, где ЕС стремится придерживаться единой согласованной позиции. И саммит «Группы 7» станет конкретным подтверждением этому. Демократия, диалог культур, защита нацменьшинств также будут темами бесед на саммите «семерки».

В-четвертых, для «Группы 7» особое значение имеет партнерство с Африкой. Здесь пересекаются интересы всех участниц «семерки». В том числе, США, Европы, Японии. Кроме того, через Африку также проходит один из фронтов противостояния между США и Китаем. Многие проблемы развития, над разрешением которых работают страны «семерки» (например, проблемы построения устойчивого мира и преодоления социального равенства), наиболее четко проявляются в Африке. И невозможно решить эти проблемы, не обращая внимание на Африку, по структуре населения сравнительно самый молодой континент на планете. Тем более, что Африка в нынешнем году, как и Европа, стоит перед поворотным моментом в своем развитии. Так, есть шанс на стабилизацию ситуации в Ливии, после затянувшегося поствоенного урегулирования.

Кроме того, в 20-ти (из 52-х) стран по всей Африке пройдут выборы (парламентские, президентские, выборы). Политический ландшафт на континенте меняется. И для Европы важно сохранить контроль в новых меняющихся условиях. Тем более, что «Группа 7» соберется на свой саммит уже после выборов в Европарламент, а также когда пройдут большинство выборов в странах Африки.

В-пятых, решение проблем социального неравенства является ключевым приоритетом для Франции. Так, если посмотреть на проблематику в планетарном масштабе, то можно увидеть, что более половины глобального валового дохода сосредоточены только у одного процента ультра-богатых граждан.

Если же посмотреть на проблему в динамике, то за прошедшие 40 лет доходы одного процента ультра-богатых удвоились. Это примерно та же прибавка, как у половины малообеспеченных граждан. Как видим, человечество при таких тенденциях движется в тупик. Если продолжать и впредь игнорировать (откладывать) решение многих социальных проблем.

Для Франции решение проблемы социального неравенства – это, прежде всего, преодоление неравенства в возможностях. Особенно, поддержка гендерного равенства между мужчинами и женщинами и в частности, противодействие любым формам дискриминации женщин. Кроме того, равенство по-французски означает обеспечение равного доступа для всех граждан к получению образования и медицинского обеспечения.

Политика во благо мира, направленная на противодействие терроризму и других угроз безопасности, а также вообще усиление социального измерения в процессах глобализации способствует на международном уровне решение проблем социального неравенства. Например, Париж выступает в поддержку унификации условий труда и торговли, а также налоговых правил.

Чем больше в мире будет урегулировано социальных проблем и конфликтов, когда социальная политика будет корреспондировать с экономическим развитием – тем устойчивее будет общество, в котором станет больше мира и равновесия. Тем меньше в обществе будет угроз, которые на данный момент составляют основной вызов безопасности (в том числе, терроризм).

Возможности современной «цифровой экономики» также открывают большие возможности к решению проблем социального неравенства. И этот приоритет, наряду с тенденциями «четвертой индустриальной революции» также в центре внимания французского председательства в «Группе 7».

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