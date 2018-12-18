Как Украине поступить в конфликте между Западом и Востоком Игорь Шевырев

2019-01-16 15:41 783

«Торговые войны» между США и Китаем, сдерживающие развитие как китайской, так и американской экономики, а также ставшие одним из основных факторов напряженности для глобальной экономики в целом;

рост протекционизма в США, где администрация Трампа, отстаивая America First, отчаянно пытается сохранить американское доминирование даже по отношению к своим ближайшим союзникам;

рост национализма и популизма в Европе, которая оказавшись под перекрестным влиянием США, России, Британии, отчаянно пытается сохранить европоцентристские настроения;

Brexit, который оказывает наиболее сдерживающее влияние Европы, но по сути, попытка сохранить влияние Британии в меняющемся мире;

рост угроз терроризма и экстремизма, катастрофические климатические изменения, угрожающие устойчивому развитию всего человечества;

конфликты между Западом и Россией и Украина, оказавшаяся в центре этой битвы,

- постоянные непримиримые конфликты, рост угроз словно угрожают обрушить мир и ввергнуть в атмосферу хаоса, где критически не хватает точек стабильности, сложно найти точки опоры и сохранить равновесие. Особенно, в условиях, когда некоторые традиционные опоры обветшали и продолжают рушиться.

Но все это иллюзия одностороннего восприятия.

Современный мир на одном Западе не ограничивается.

Во-первых, если за какую опору не возьмись, но удержать равновесие никак не получается – значит, не стоит держаться за подобного опоры. И не факт, что это опоры вообще. Нужно исходить из современных реалий. Современный мир стремительно меняется, прежние опоры стали ненадежны и больше не выполняют стабилизирующую роль. В условиях меняющегося мира нужно сосредоточить внимание на новых опорах.

Во-вторых, чтобы найти новые опоры, нужно, прежде всего, исходить из современных реалий. Вместо того, чтобы искать новое, продолжая копаться в истории. Современная новизна – это, прежде всего, результат технологического развития. С одной стороны, цифровые технологии, информатизация, четвертая индустриальная революция и т.д. – разумеется, все это бессмысленно искать в истории. Но с другой стороны, многое новое – это, бывает, просто основательно забытое старое, прошедшее через множество веков и разные поколения. Нынешняя международная система, основанная на доминировании Запада, уходит вглубь веков, спрятавшись в исторической памяти многочисленных поколений. Но эта система не вечная. Да и доминирование Запада в истории было не всегда. Например, в далекой истории были времена, когда прогресс и великие открытия шли с Востока, а не с Запада.

В общем, проблемы и вызовы America First, британский Brexit, рост национализма и популизма в Европе, исламский джихаддизм и рост терроризма на Ближнем Востоке – все это только тенденции из мира Запада, который прочно увяз во внутренних конфликтах и жесткой конкуренции. Но в современном мире есть и мирные тенденции. Нынешний поворот истории складывается так, что основные надежды на мирное и устойчивое развитие часто связаны с азиатским Востоком.

Устойчивый рост Китая, стремительное развитие Индии, а также бурное развитие стран Юго-Восточной Азии, объединившихся в сообщество АСЕАН показывает тот путь, что современный мир движется отнюдь не в тупик конфликтов, войн или к хаосу, а наоборот, к устойчивому поступательному развитию, на основе уважения и взаимной выгоды. Например, масштабы бурного азиатского экономического развития уже стали предпосылкой создания зоны свободной транстихоокеанской торговли (TransPacificPartnership) – еще один пример, который можно поставить прозападному трансатлантическому сообществу, который погрязнув в собственных эгоистичных интересах так и не смог создать что-либо подобное.

Отметим, речь не только о достижениях в азиатских экономиках. Странам Азии также удается мирно урегулировать многие проблемы прошлого. Например, сенсационное сближение Севера и Юга Кореи, спустя семь десятилетий непримиримой вражды и войны, которое на перспективу создает прочный фундамент для мирного развития в Северо-Восточной Азии. Еще один пример – первые прямые демократические выборы в Гонконге, которые были организованы в 2018 году современным Китаем стали успехом не только концепта «Одна страна, две системы», но и моделью для мирного объединения в конфликте между Пекином и Тайбэем.

Новый Шелковый путь, продвигаемый Китаем на основе стратегической инициативы «Один Пояс, Один Путь», является не только инструментом влияния Пекина, но прежде всего, основой для взаимовыгодного сотрудничества между разными континентами. Прежде всего, между Европой и Азией. Но и не только. Так, Новый Шелковый путь уже меняет конфигурацию Ближнего Востока, способствуя урегулированию былых затяжных региональных конфликтов. Кроме того, Новый Шелковый путь вытягивает из «третьего мира» Африку.

И вообще: Новый Шелковый путь, словно опровергая известный концепт Хантингтона, будущее цивилизаций – отнюдь не в столкновениях. Между цивилизациями вполне возможныдиалог, сотрудничество, а также сближение.

Глобализация продвигается не только так, как ее понимают в странах Запада. Это отнюдь не инструмент для нового доминирования Запада.

Современный мир развивается в условиях необратимости глобализации нового типа, которая охватывает интересы не только Запада, но и Востока.

Глобализация нового типа создает также новые линии противостояния.

С одной стороны, рост азиатского Востока (Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии, других азиатских тигров), а с другой стороны, попытки Запада сохранить доминирование в миропорядке на практике уже привел тому, что основная линия фронта глобального противостояния проходит вовсе не между США и Россией (и отнюдь не через Украину), а в более широком контексте – в борьбе за влияние на евразийском пространстве.

И Украина, чтобы быть субъектом, а не объектом международной политики, должна исходить из складывающихся реалий. Тем более, что Украина, находящаяся на стратегических перекрестках между Европой и Азией, имеет колоссальные возможности для того, чтобы принимать активное участие в борьбе за влияние на евразийском пространстве.

Сейчас Украина преимущественно, ведет себя как «орудие» Запада. В Киеве думают, что защищают европейскую цивилизацию. Но, по сути, на данный момент через Украину просто проходит линия фронта. На официальном уровне постоянно подчеркивается, что «Украина – это Европа», «неотъемлемая часть европейской цивилизации», а также «форпост, защищающий цивилизацию Запада». Курс Украины на интеграцию в Евросоюз и НАТО действительно, является стратегическим, незыблемым и необратимым. Но кроме официальных деклараций, должна быть также и реальная политика, направленная на укрепление украинских национальных интересов.

Украина как европейская держава, устойчиво развивающаяся на основе принципов демократии и планомерно выстраивающая партнерство со многими странами Запада должна быть не «форпостом» (и тем более, не «линией фронта»), а активным игроком, выполняющим конструктивнуюи стабилизирующуюрольв борьбе за влияние на евразийском пространстве, выстраивая мосты между Европой и Азией. В частности, способствовать свободному развитию разных стран на основе принципов мирного сосуществования, уважения и взаимной выгоды, демократии и равноправия.

И тем более, Украина не должна быть в стороне многих инициатив, способствующих миру, развитию и сближению континентов. Речь сейчас не только о Новом Шелковом пути, который должен проходить через Украину, но и о Декларации о мире и прекращении войн (DPCW), обеспечивающей международно-правовую основу для мирного развития.