Япония перед новым рассветом: секреты успеха абэномики Игорь Шевырев

2019-01-25 09:17 1890

Японский премьер Синдзо Абэ – один из немногих лидеров из группы

наиболее влиятельных держав, кто принял участие в работе нынешнего форума

в Давосе.

Но дело сейчас не только в том, что к выступлениям японского премьера

традиционно приковано общественное внимание.

Нынешний Давос для Японии имеет особенно важное значение. Это как

начало новой эпохи, рассвет перед наступлением новой эры.

«Черная полоса» затяжных кризисов, посткризисных депрессий и «потерянного

десятилетия» закончилась. Сейчас перед Японией открывается «светлая полоса».

Удача снова улыбается Японии, которая может уверенно смотреть на

десятилетие вперед.

«Япония – не обречена. Поражение Японии теперь преодолено», -

резюмировал с трибуны Давоса Синдзо Абэ.

Однако, 26 декабря 2012 года, когда Синдзо Абэ только заступил на пост

премьера (вернулся, если точнее, спустя 2-летнего отсутствия), тогдашние

японские реалии были совсем иными.

Напомним, на тот момент Япония проходила через сложный период. С одной

стороны, было благополучно преодолено «потерянное десятилетие» и

последующая посткризисная депрессия. Но при этом с другой стороны, Японии

также не удавалось выйти на уровень устойчивого развития. Остывшую за время

кризисов экономику так и не удавалось разогреть. Даже не получалось

сформулировать четкий план реформ. А по сути, реформами просто не

занимались. Как правило, в подобных случаях важны непопулярные реформы,

направленные на слом прежнего уклада (который в конечном итоге, привел к

кризису). Но политики в большей степени, заботились о собственных

рейтингах и в меньшей степени были склонны взять на себя ответственность.

Не получались реформы у власти, но и в оппозиции не удавалось

сформулировать альтернативную повестку. Например, в Демпартии, которая в

японской политической системе рассматривается как главная оппозиционная

сила, десятилетиями непримиримо оппонировала либерал-демократов, но

придя к власти так и не смогла предложить стране сколь-либо конструктивный

план действий. Как результат, в Японии правительства сменялись часто. Так,

демократ Юко Хатояма (премьер в 2009-2010 годах) сменил либерал-демократа

Таро Асо (2007-2009 годы). После Хатоямы были еще два демократа: Наото Кан

(2010-2011 годы) и Йосихико Нода (2011-2012 годы).

Однако, в целом, за пять лет, то есть с 2007 по 2012 годы, традиционно

оппозиционно настроенным японским демократам так и не удалось

сформулировать более эффективную программу действий, чем либерал-

демократам правительства Синдзо Абэ (который свою первую премьерскую

каденцию отработал ровно год с 26 сентября 2006-го по 26 сентября 2007 годы).

К 2012 году Японию нужно было срочно восстанавливать. После «потерянного

десятилетия», затяжных кризисов и стагнации. В то время как страна просто

топталась на одном месте. Стагнация экономики, высокая безработица и

инфляция, острые демографические проблемы (где главная проблема – низкий

уровень рождаемости), а также стареющее население (при наибольшей в мире

средней продолжительности жизни). Ко всему, высокие стандарты социального

обеспечения (которые в условиях экономического спада становилось все

сложнее и сложнее содержать).

Ко всему, добавим сложную международную конъюнктуру. Стремительный

рост Китая прежде всего, потеснил позиции Японии. И не только на

традиционных рынках в Азии, но и даже на некоторых рынках в Европе. Не в

пользу Японии также сыграла протекционистская политика Трампа (США –

основной союзник для Японии в мире), а также Brexit (Британия – основной

союзник для Японии в Европе).

В то же время у Японии для посткризисного восстановления не было даже

самого главного условия – страну банально некому было восстанавливать. В

Японии ощущался острый дефицит на квалифицированные кадры и просто

трудовых ресурсов.

Для сравнения: на момент возвращения Синдзо Абэ к власти в 2012 году

дефицит рабочей силы в Японии составлял не менее 4,5 миллионов человек.

Правительственная программа Синдзо Абэ позволила решить все эти

посткризисные проблемы, перезапустить экономику и выйти на уровень

устойчивого развития. Условно эта программа получила название абэномики.

Некоторыми секретами успеха абэномики Синдзо Абэ поделился в своем

выступлении на форуме в Давосе.

Во-первых, больше доверия к женщинам. Премьер Синдзо Абэ стимулировал

развитие в Японии программ гендерного равенства. На первом этапе это

позволило сразу покрыть нехватку около 2 миллионов рабочих мест. Как

результат, на данный момент, за шесть лет премьерства Абэ, уровень участия

женщин в трудовой деятельности составляет 67%. Это наибольший показатель

за всю историю Японию. И даже больше, чем соответствующий показатель в

США. Символично, в японском правительстве при Абэ впервые появилась

женщина. Причем сразу во главе Минобороны. Речь о Томоми Инаде, которая

возглавляла Минобороны в 2016\2017 годах.

Во-вторых, больше доверия к молодежи. Особенно, выпускникам вузов. Как

результат, сейчас уже 97 из 100 выпускников вузов сразу находят работу. Сразу

же по окончании вуза. И тоже беспрецедентный показатель за предыдущие

годы в японской истории.

В-третьих, потенциал работающих пенсионеров. Пенсионный возраст в

Японии формально с 65 лет. Но во-первых, при наибольшой средней

продолжительности жизни (75-78 лет), а во-вторых, при высоком качестве

жизни (особенно, с учетом качества питания и вообще здорового образа жизни)

многие пенсионеры, достигнув 65-летний возраст, сохраняют хорошую

трудоспособность. Условно это в плюс еще 2 миллионов недостающих

рабочих мест.

В-четвертых, нехватка квалифицированных кадров с одной стороны,

преодолевается через реформу системы образования (кадры нужно прежде

всего, воспитать), а с другой стороны, стимул к привлечению

квалифицированных кадров из зарубежных стран. Так, с подачи правительства

Синдзо Абэ в прошлом году был принят закон, который позволит за пять лет

вовлечь в японскую экономику до 340 тысяч высококвалифицированных

кадров.

В-пятых, абэномика существенно ускорила экономический рост. Например,

ВВП за шесть лет премьерства Абэ вырос на 10,9%, прибавив в абсолютных

цифрах $490 млрд.

Динамика экономического развития дала позитивный эффект также на рост

доходов граждан. Например, в корпоративном секторе средний рост зарплат на

2% в год и это уже устойчивый процесс. Но главное при правительстве Синдзо

Абэ начало сокращаться социальное неравенство. Особенно, это характерно по

показателям детской бедности. Для сравнения: в 2012 году только 24%

выпускников средних школ могли себе финансово позволить поступить хотя

бы в колледж. Сейчас этот показатель составляет 42%, наивысший показатель за

всю историю Японии. И на перспективу этот показатель должен и в

дальнейшем увеличиваться. В том числе, за счет развития цифровых

технологий, которым правительство Абэ уделяет особенно приоритетное

внимание.

В-шестых, ставка на цифровую экономику. Председательство Японии в

«Группе 20» должно заложить основополагающий трек к выходу на качественно

новый уровень управления персональными данными в мировой экономике. К

слову, цифровая экономика – один из основных приоритетов саммита G-20,

который состоится в июне в Осаке. И один из основных результатов огромного

технологического прорыва, который осуществила мировая экономика всего-то

за несколько предыдущих десятилетий. Например, всего двадцать лет назад мир

наслаждался преимуществами, которые дают информация, Интернет для

экономики, а сейчас уже информация управляет экономикой. Когда-то

первоочередным приоритетом была свобода перемещения граждан и капиталов,

сейчас же базовый приоритет – свобода перемещения цифровых данных. Мир

движется к обществу 5.0, которое получит основные выгоды от четвертой

промышленной революции.

В-седьмых, ставка на инновации как основной фактор в решении задач по

защите экологии и борьбе с климатическими изменениями.

Ну и наконец, в-восьмых, Япония является последовательной сторонницей

продвижения свободной торговли и глобализации вообще. Не словом, а делом.

Не только в Тихоокеанском регионе, но и в Евроатлантике. С одной стороны,

Япония является лидером Транстихоокеанского партнерства, которое было

возрождено в начале прошлого года и сейчас после серии ратификаций

официально вступило в силу. А с другой стороны, Япония создала зону

свободной торговли с Евросоюзом, которая вступает в силу с 1 февраля

нынешнего года.

И, конечно же, Япония, как и другие мировые державы, условиях роста

протекционистских настроений в мире обеспокоена попытками расшатать

сложившуюся систему международной торговли. Японский премьер Синдзо

Абэ призывает восстановить доверие к международной торговли.

2019-й год обещает стать возрождением дипломатической активности Японии

на международном уровне. Речь сейчас не только об интересах японского

председательства в «Группе 20». Едва ли не каждый месяц на дипломатическом

уровне запланированы важные мероприятия. Прежде всего, Токио планирует

восстановить пошатнувшиеся позиции в Азии. Но в Токио также намерены

активно сотрудничать также и со странами Европы. В том числе, со странами

Центральной и Восточной Европы, с которыми давненько не наблюдалось

активности в отношениях. Разумеется, активность Японии усилит конкуренцию

в международных отношениях. И прежде всего, это конкуренция между

Японией и Китаем, каждый из которых продвигает собственные модели

развития («абэномику» и «синомику» соответственно).

Вместе с тем, 2019-й год – это только «рассвет новой эры» в истории Японии.

Впереди более знаковые символичные события. Прежде всего, летняя

Олимпиада в 2020 году, которая состоится в Токио.

К 2025 году Осака и Кансай готовятся к совместной организации ЭКСПО.