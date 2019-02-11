Парламент Китая: план на среднюю зажиточность Игорь Шевырев

2019-03-09 13:43 2052

5 марта в Пекине открылись две сессии: сессия Всекитайского совета народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного Политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК).

Условно ВСНП – это аналог китайского парламента.

Сейчас речь идет о 2-й сессии ВСНП (13-го созыва).

Китайская специфика в данном случае состоит в том, что сессия парламента проходит одновременно с заседанием правительства. А по сути, сессия ВСНП – это отчет китайского правительства (Госсовета КНР) перед парламентом. Сначала, в первый день открытия премьер Госсовета выступает с докладом о работе за год прошедший. Под занавес сессий, которые продлятся три недели, премьер Госсовета выступит с докладом о планах на год нынешний.

Что является спецификой нынешних «двух сессий»?

Прежде всего, контекст: Китай сейчас проходит через поворотный момент в своей истории.

Во-первых, 40 лет со времени реформ и открытости, отмечаемых в конце прошлого года. Трансформация экономической модели Китая состоялась. Раньше Китай преимущественно, развивался как «фабрика мира», ориентированная на экспорт. Современный Китай уже развивается как экономика, ориентированная на потребление. Из крупнейшего экспортера Китай постепенно становится во влиятельного импортера, заодно являясь одним из основных драйверов глобальной экономики.

Во-вторых, 2019-й станет годом 70-летия КНР. Последний этап в подготовке к первой столетней дате: 100 лет со времени образования КНР (2021 год).

В-третьих, нынешний год станет решающим в цели построения среднезажиточного общества (саокян). Задача на этот год амбициозна, но реальна: полностью по всей стране искоренить бедность.

При том, что на нынешний год стоит повышенная задача с точки зрения обеспечения занятости. Сразу 8,6 миллионов выпускников вузов нужно будет трудоустроить за этот год. Всего же план по занятости в 2019-м должен быть 11 миллионов новых рабочих мест.

Между прочим, на практике вполне реально достижимая задача.

Суть в том, что экономика Китая по-прежнему развивается стабильно и устойчиво. Хотя формально в сравнении с предыдущими годами, существенно замедлилась. Например, рост в 2018 году составил +6,6%ВВП. На 2019-й прогнозируется сохранение нынешних темпов роста. Самое главное, чтобы рост не упал ниже 6%. Равно как и не желательно, чтобы рост был выше +6,5%. В противном случае, это может привести к перегреву экономики.

Инфляция в прошедшем году в пределах контроля - 2,1%.

Если говорить в пересчете на средний валовый продукт на душу населения, рост составил +6,5%. Ну а если говорить об абсолютных показателях, впервые совокупный валовый продукт превысил 90 миллионов юаней.

Особенно, отметим бурный рост сектора услуг +7,6%.

Среди тенденций отметим бурный рост сектора бизнеса.

Сейчас в Китае работают уже более 100 миллионов хозяйствующих субъектов разной формы собственности. В среднем, динамика прироста частных предприятий составляет 1,8 миллионов в год.

К чему обязывает подобный бурный рост бизнеса?

Во-первых, дерегуляция. Премьер Ли Кэцян в своем отчетном докладе на сессии ВСНП подчеркнул задачу об упрощении налоговых и административных процедур в работе бизнеса.

Во-вторых, снижение налогов. Прежде всего, НДС для производителей, налоги для малого и среднего бизнеса, а также выплаты социальных взносов.

Прошедший год получился тяжелым в развитии китайского бизнеса. С одной стороны, закономерные сложности, обусловленные переходным периодом реформ. А с другой стороны, ситуацию еще и усугубила «торговая война» Трампа, которая наиболее ощутимо ударила именно по позициям китайского частного бизнеса. На этом фоне китайское правительство особенно должно было пойти на существенное снижение налоговой нагрузки и упрощение административных процедур.

В-третьих, чтобы обеспечить качественный прорыв в развитии экономики, основная проблема упирается в дефицит квалифицированных кадров. Чтобы компенсировать эту проблему, правительство сделало ставку на инновации. Инвестициям в «искусственный интеллект» в этом контексте уделяется особенно повышенное внимание.

Ну и наконец, в-четвертых, задача сохранить устойчивый приток иностранных инвестиций.

Принятие закона о зарубежных инвестициях в Китае станет одной из основных задач нынешней сессии ВСНП.

Проект этого закона находится на рассмотрении еще с 2015 года.

Законопроект должен унифицировать существующие инвестиционные правила. Для сравнения: сейчас сферу инвестиций регулируют три профильных закона. После нынешних «двух сессий» закон будет систематизирован в один нормативный акт.

Суть в том, что впервые для иностранных инвесторов в Китае создаются паритетные условия деятельности. Для сравнения: в предыдущие годы Китай предоставлял льготы и преференции своим молодым развивающимся предприятиям.

Уровень развития современного китайского бизнеса уже созрел для паритета с иностранцами. Тем более, что в отдельных отраслях китайские компании ничуть не уступают в конкуренции. Особенно, в строительстве, на транспорте или инфраструктурных инвестициях.

Символично, первые крупные иностранные компании, которым полностью открылся китайский рынок стали немецкий BMW и американская Tesla.

Современный Китай, несмотря на формальное замедление, не только устойчиво развивается, но и открывается перед окружающим миром, повышая собственную конкурентоспособность в мировой экономике.