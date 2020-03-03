COVID-19 движется по маршруту эпидемии чумы 14 века Шимон Бриман

2020-03-13 10:09 891
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Крупнейшая пандемия чумы пришла в Европу в 14-м веке из степей на стыке Китая, Монголии и Туркестана. Оттуда чума двинулась на запад двумя потоками - через Крым и через Иран.

Первый и самый страшный удар пришелся в 1347 году по северу Италии, потому что именно генуэзские корабли привезли инфекцию из своих колоний в Крыму.

Зараженная Генуя поздно перестала пускать в порт свои же корабли, которые неделями болтались в море, пока не были впущены в порт Марселя, занеся болезнь на юг Франции.

Остальное известно: пандемия 1348-1351 годов прокатилась по всей Европе, Северной Африке и Ближнему Востоку, убивая в разных странах и регионах от 20-30% до 50-60% всего населения.

Судя по этой карте из "Британники", чудесным образом сумели избежать чумы Западная Украина, Западная Беларусь и центральная Польша. Ну и "вишенка на тортике": от ухода из Европы первой волны Чумы в 1354 году и до прихода в ту же Италию пандемии "Короны" в 2020 году прошло ровно 666 лет.

Источник: ФБ

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