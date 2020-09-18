Янкель и синдром Шимон Бриман

2020-09-18 10:26 2079

Считаю идею этого "гимна" (с ударением на -и) пейсатых козаков и её реализацию безвкусным китчем, оскорбляющим сразу два народа - и евреев, и украинцев, Украину и Израиль.

В глазах украинцев - это жалкая и местами комичная пародия, которая тянет на издевательство над их национальным гимном.

А глазам израильтян предстала картинка жалких галутных ж_дков, которые ради милости с барского плеча помещика, полицмейстера, енерал-аншефа погранслужбы или даже самого Государь-Ампиратора готовы паясничать, выставлять себя клоунами, петь текст, который они даже не понимают.

Короче, весь тот позорящий еврея синдром приниженного Янкеля гоголевской эпохи, готового всегда согнуться и прогнуться - лишь бы не ударили сильно, лишь бы пропустили, хоть ползком, хоть тушкой, хоть чучелом.

Всё это лечится только жизнью на СВОЕЙ Земле и пониманием того, что святость - она здесь, дома, на Земле, указанной в Торе.

Всё то, что исправляется восхождением в СВОЮ столицу Иерусалим, к святыням Храмовой горы. Всё то, что празднуется в кругу семьи в многочисленных еврейских городах Земли Обетованной - вместо ночлега после транс-вечеринок, в комнате с десятью кроватями "бутик-отеля" в райцентре, который многократно полит еврейской кровью.

Всё то, что защищается своей - еврейской, - армией и своей погранслужбой - без необходимости клянчить милости у иностранных государств, имеющих полное право впускать или не впускать в свои города.

Жалкое зрелище.

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