Янкель и синдром Шимон Бриман

2020-09-18 10:26 2079

Считаю идею этого "гимна" (с ударением на -и) пейсатых козаков и её реализацию безвкусным китчем, оскорбляющим сразу два народа - и евреев, и украинцев, Украину и Израиль.

В глазах украинцев - это жалкая и местами комичная пародия, которая тянет на издевательство над их национальным гимном.

А глазам израильтян предстала картинка жалких галутных ж_дков, которые ради милости с барского плеча помещика, полицмейстера, енерал-аншефа погранслужбы или даже самого Государь-Ампиратора готовы паясничать, выставлять себя клоунами, петь текст, который они даже не понимают.

Короче, весь тот позорящий еврея синдром приниженного Янкеля гоголевской эпохи, готового всегда согнуться и прогнуться - лишь бы не ударили сильно, лишь бы пропустили, хоть ползком, хоть тушкой, хоть чучелом.

Всё это лечится только жизнью на СВОЕЙ Земле и пониманием того, что святость - она здесь, дома, на Земле, указанной в Торе.

Всё то, что исправляется восхождением в СВОЮ столицу Иерусалим, к святыням Храмовой горы. Всё то, что празднуется в кругу семьи в многочисленных еврейских городах Земли Обетованной - вместо ночлега после транс-вечеринок, в комнате с десятью кроватями "бутик-отеля" в райцентре, который многократно полит еврейской кровью.

Всё то, что защищается своей - еврейской, - армией и своей погранслужбой - без необходимости клянчить милости у иностранных государств, имеющих полное право впускать или не впускать в свои города.

Жалкое зрелище.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще блоги

Янина Соколовская ПОВЕСТЬ БЕЗВРЕМЕННЫХ ЛЕТ - ОБНОВЛЯЕТСЯ 2020-06-15 10:23 196533
Шимон Бриман Янкель и синдром 2020-09-18 10:26 2079
Олег Яковенко Власні спостереження колегам в поміч, невіруючим в COVID-19 2020-09-18 07:37 2727
Павел Палажченко О Белоруссии 2020-08-29 09:00 72441
Янина Соколовская Судебный прецедент и рождение прецедентного беззакония 2020-08-26 09:49 53190
Янина Соколовская УКРАИНА - СТРАНА ДАЛЬНОБОЯ 2020-08-25 09:17 63342
Юрий Маслов Хватит молчать! 2020-08-23 15:25 55053
Cергей Cтанкевич Феномен білоруського народу треба вивчати, я в цьому цілком переконаний. 2020-08-17 07:16 105597
Все блоги

Блоги

Янина Соколовская ПОВЕСТЬ БЕЗВРЕМЕННЫХ ЛЕТ - ОБНОВЛЯЕТСЯ 196533
Шимон Бриман Янкель и синдром 2079
Олег Яковенко Власні спостереження колегам в поміч, невіруючим в COVID-19 2727
Павел Палажченко О Белоруссии 72441
Янина Соколовская Судебный прецедент и рождение прецедентного беззакония 53190
Янина Соколовская УКРАИНА - СТРАНА ДАЛЬНОБОЯ 63342
Юрий Маслов Хватит молчать! 55053
Cергей Cтанкевич Феномен білоруського народу треба вивчати, я в цьому цілком переконаний. 105597
Все блоги

Лента

14:46 Румыния создает мощную систему ПВО - из США прибыли ракетные комплексы Patriot
14:12 В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса
13:44 Дональд Трамп выступил категорически против президентских выборов по почте
13:16 Темпы роста числа новых случаев covid-19 в Европе серьезно озадачили ВОЗ
12:43 Лечить зараженных коронавирусом будут по-новому - МОЗ Украины изменил протокол
12:15 На Донбассе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
11:42 Киев не станет переписывать Конституцию Украины для статуса Донбасса
11:14 В Украине снизилось суточное число случаев заражения - что происходит в областях
10:39 С начала года СБУ открыла более полусотни уголовных дел по статье "госизмена"
10:11 Генштаб ВСУ закупает ручки Parker с золотым пером и чеканным узором по 8760 грн