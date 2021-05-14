Израиль пережил 8 лет Обамы - и не прогнулся. Переживет и "легитимную критику" Шимон Бриман

2021-05-14 12:08 444

Сара Маргон, антиизраильская активистка и сторонница движения BDS (бойкота Израиля), назначена Байденом на ключевую должность в Госдепартаменте - помощника госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда.

До этого она возглавляла офис Human Rights Watch в Вашингтоне и была одним из директоров Фонда Сороса, защищала BDS и опубликовала доклад с обвинением Израиля в апартеиде.

Когда компания Airbnb попробовала исключить израильские населенные пункты из своей системы, Сара Маргон заявила, что и другие компании должны последовать этому примеру.

Когда Питер Бейнарт опубликовал в июле 2020 года в "Нью-Йорк Таймс" печально известную статью «Я больше не верю в Еврейское государство», Маргон выделила оттуда отрывок, призывающий к уничтожению Израиля. «Питер Бейнарт зажигает», - прокомментировала она в своем Твиттере.

Когда президент Трамп подписал Указ №13899 о борьбе с антисемитизмом, Маргон пожаловалась, что это "поддельная инициатива, направленная на подавление свободы слова и преследование тех, кто может критиковать Израиль".

Надо понимать, что летящие в эти дни ракеты на Израиль, а также дикие арабские толпы, громящие еврейские машины, магазины и синагоги в городах Израиля - всё это происходит в том числе и потому, что ненавистники Израиля почуяли после ухода Трампа: настало их время, теперь им можно то, на что они не осмеливались четыре трамповских года.

И когда Байден назначает такую Сару и десяток подобных ей на высшие посты своей администрации, он посылает и ракетчикам Хамаса, и погромщикам в Лоде и Акко ясный сигнал - в Белый Дом и в Госдеп пришли люди (а особенно - ассимилированные евреи), которые вас "поймут и простят". А после залпов и поджогов скажут умные либеральные слова на тему "легитимной критики Израиля".

Ничего, Израиль пережил 8 лет Обамы - и не прогнулся. Переживем и эти 4 года.