Кому и как колоть третью дозу - что решают в США Виктория Авербух

2021-10-16 10:19 333
 
Сегодняшнее заседание Консультативной группы по вакцинам (VRBPAC) FDA по ревакцинации Johnson & Johnson - это просто квинтессенция недоумения. Изначально вопрос ставился так: нужна ли ревакцинация через 2 месяца или через 6 месяцев? J&J выступили красиво, продемонстрировав таблички, доказывающие эффективность вакцины спустя полгода. Причем статистика была разбита еще и в зависимости от доминирующего варианта вируса. Например, в отношении Дельты защита от заражения в августе составила 80%, а от госпитализации - 75%, и эти цифры стабильны в отношении предыдущих вариантов тоже (это по данным J&J). Кроме того, сегодня же в NEJM вышла статья об иммунных ответах, в которой сравнивали три разрешенные в Америке вакцины - и в отношении всех трех данные даже 8 месяцев спустя очень и очень неплохие. J&J продемонстрировали, что бустер через 2 месяца увеличивает титры в 3,5-6,2 раза, а через полгода - в 9-12 раз. И логично запросили дать разрешение на ревакцинацию через полгода.
 
Но VRBPAC неожиданно продемонстрировал цыганочку с выходом - и дал рекомендацию всем, кто привился J&J, ревакцинироваться через 2 месяца. Всем - это всем, от 18 лет и старше, а не только тем, кто в группах риска, как это рекомендовано в случае с мРНК-вакцинами.
 
Более того, заявили, что, вполне возможно, именно такой двухдозовый режим будет рекомендован для J&J. Заметьте, что  J&J - это, грубо говоря, первая доза Спутника, используется аденовирус 26. И если две дозы Спутника содержат два разных аденовируса – 26 и 5, чтобы иммунный ответ против одного вектора не помешал второму, то вторая доза J&J - это повторение первой. В чем смысл?
 
Вторая часть обсуждения была еще интереснее: рассматривалась идея смешивания вакцин, произведенных по разным технологиям. Заседание началось фразой "согласно статье в Нью-Йорк Таймс, для тех, кто привился J&J, может быть полезна вторая доза мРНК-вакцины". Как журналист, я считаю, что это самый важный научный аргумент, после которого уже заседание можно сворачивать, а все эти многочисленные группы экспертов и прочих научных работников гнать на улицу, ибо нефиг забирать хлеб у Нью-Йорк Таймс. Заодно, пользуясь случаем, предлагаю свою кандидатуру на освободившийся пост главы NIH. Обещаю не вкладываться в опыты в Уханьской лаборатории:)))
 
Доктор Lyke, презентовавшая доклад Mix and Match, сразу предупредила, что она получила финансирование как главный со-ведущий исследования по 1 фазе испытаний, включающей Пфайзер. Кроме того, она получила грант от NIAID (которым руководит Фаучи) за часть исследования по Модерне и Новаваксу. В общем, кристальная и ни в чем не заинтересованная личность.
 
Опять же, я понимаю, что научные исследования стоят безумных денег и кто-то должен в это вкладываться. Но почему их спонсируют заинтересованные компании-производители? Пока меня еще не назначили главой NIH, имею право задать такой вопрос.
 
Самое главное. Что бы ни писали в многочисленных мейнстримных медиа, исследование Mix and Match не имело задачи сравнить три вакцины, решить, какая лучшая или заменить одну на другую. Исследование было призвано ответить на три вопроса: может ли вакцина, сделанная по одной технологии, использоваться как бустер для тех, кто укололся вакциной по другой технологии; насколько безопасно смешивать вакцины; что происходит с иммунным ответом после бустера.
 
В исследовании принимали участие 458 человек, всех разбили на девять групп. Они все укололись другой вакциной как минимум спустя 12 недель после получения предыдущей. С антителами, как и предполагалось, у всех все отлично. Основные "побочки": боль в суставах, жар, головная боль, рвота, наиболее тяжелые "побочки" были после бустера J&J у тех, кто до этого кололся мРНК-вакцинами.
 
Под конец особо было отмечено, что это исследование только по антителам (!), что "корреляты защиты полностью не выяснены, корреляты тяжелого заболевания и смерти еще менее понятны". В общем, несмотря на все утверждения газеты Нью-Йорк Таймс, решение начинать прям вот сейчас смешивать между собой все вакцины, к счастью, не было принято.
 
А, да. Я посмотрела внимательно, что уже написали разные медиа по этому заседанию. Так, Рейтерс сообщил, что "FDA рассматривает возможность снижения возраста для ревакцинации Pfizer" - не пугайтесь, не было этого. Один (!) член комитета, действительно, сказал, что лично он выступает за расширение групп, которым рекомендована ревакцинация Pfizer. Но это было в процессе обсуждения, эта тема в данное время не рассматривается и выдавать это как утверждение - банально передергивать.
 
Окончательные рекомендации по бустерам/ревакцинации Moderna и J&J будут приняты на следующей неделе. Впрочем, акции J&J уже подскочили.
 
Источник фб

 

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