Что необходимо иметь практически каждому украинцу для выживания Светлана Журавель

2026-02-10 09:14 37

Света нет.

Света нет просто совсем почти.

Три с половиной месяца мы сидим во тьме и холоде.

Как мы справляемся?По разному.Кто как.

Что необходимо иметь практически каждому украинцу для выживания в этом 3,14-деце.

Свечки не спасают.От свечек мы отказались в 2022 еще.Жгут кислород,воняют и света дают каплю...

1.Павербанки.У меня 3,но лучше иметь 5-7(когда отключения на 2-3-4 суток-3-х не хватает)У меня на павербанках гирлянда в комнате,гирлянда в кухне и один резервный для зарадки телефона.

2.Несколько фонарей или ламп заряжаемых от юсб и пару от батареек(на случай когда зарядить не откуда вообще)

У меня фонари:1 в прихожей, 2 в ванной ,в общей прихоже(на 2 квартиры )-2 лампы,1 лампа в кухне от павербанка,3 лампы в комнате(заряда хватает на 3-4 часа,по этому 3 светят по очереди.НЕ сразу.Сразу это прям очень роскошно,но не долго будет)))И того у меня 9 и мне их НЕ хватает.(мощных всего 3 и те светят 3-4 часа) Желательно чтобы их боло 15.(и это для однокомнатной квартиры)

Есть еще у меня 2 налобных фонаря.Мне вязать,а заюшке играть,лепить ,рисовать.

3.Гирлянды от батареек и гирлянды от павербанка.У меня в комнате на окне от павербанка,в кухне над обеденным столом от павербанка и над мойкой от батареек.Они мало берут энергии,но их(от павербанков)можно не включать-выключать,а оставить включенными на все время выключения света

4.Газовая туристическая плитка(если у вас дом с электроплитами)-выяснилось,что без неё совсем никуда...Хотя я долго оттягивала знакомство с ней....

5.Газовые баллончики.Минимум 10 шт запас(лучше 20)У меня было 3 (думала куплю в любую секунду еще,но....когда начались жесткие отключения-их разобрали всезде....)

6.Термосы.У меня их разных штук 7.

2 постоянно стоят с кипятком,1 для еды ребенку(пюрешку в микроволновке разогреть и на пару-тройку часов в нем отлично продержится тепло)и остальные(разных размеров у меня-от 200 мл до 700 мл с горячей водой (не кипяченой)которую мы в течении дня пьем с заюшкой.Вода комнатной темературы ледяная просто...

7.Запас воды.Обязательно.У меня питьевой неприкосновенный запас 4 шестилитровых канистры,2 канистры в постоянном пользовании.И технической воды всегда стоит 2 ведра и 12 канистр.

8.Минимальный запас продуктов тоже нужен.всякое может быть.Война мать её...Консервы там,крупы,макароны,сахар,соль и всякое по мелочи....У меня минимальный запас есть. Если не дай бог что-месяца полтора-два продержимся и с голоду не умрем точно.....

9.Оптиволоконный интернет с павербанком,который обеспечит работу первые 4-5 часов без света.(Мне позапрошлым летом мой провайдер поменял обычный на оптиволоконный бесплатно,а павербанк покупала у них отдельно.Сдох,правда через год еще ДО зверских выключений света...)

Интернет это важно.

10.Грелки.Я обхожусь пока без них.У меня есть только маленькая для рук.

11.Теплая одежда,носки и одеяла само собой разумеются.Без них никак.

12.Несколько кирпичей.Их ставят на газовую гарелку или над свечками и нагревают-они отдают тепло.

13.И наконец самое главное,но совершенно не доступное многим украинцам.Зарядные мини станции(экофло и еще хрен знает как они там называются...)Это,конечно,роскошь на сегодняшний день,но если у кого есть материальная возможность,то самое необходимое сейчас это зарядная станция. Лучше 2-3(если позволяют финансы то и 4 отлично) потому что когда света нет больше 2-х суток зарядить вы не сможете.Спасет запас оных(ну это я уже размечталась).