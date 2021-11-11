Почему Гетманцеву мстят и где тут антикоррупция Янина Соколовская

2021-11-11 11:33 703

Ярчайший скандал развернулся в Верховной Раде. И учитывая, что вы можете его пропустить за потоком других инфовспышек, я подсвечу его отдельно.

Речь идёт о мести во всех ее проявлениях. Депутат Антон Яценко (нынешний тимошенковец, бывший нардеп Партии регионов) вступает в незримый бой с главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым. Поводом стала ликвидация Гетманцевым коррупционной схемы в оценке недвижимости - оценочных площадок, которые украинские СМИ назвали "площадками Яценко".

Гетманцев месяцами боролся за то, чтобы 338 депутатов в итоге проголосовали за ликвидацию "площадок". По данным расследований СМИ, эти "площадки Яценко", зарегистрированные во времена Нины Южаниной, вынимали из карманов украинцев 1 млрд.долларов в год(!).

Но все это закончилось усилиями Гетманцева в тот момент, когда Рада одобрила законопроект №2047-д, ликвидирующий эти электронные площадки-посредники и позволяющий владельцам недвижимости самостоятельно и бесплатно рассчитывать стоимость своих объектов.

Казалось бы, все здорово. Но, видимо, не для всех. Ведь "оценочные площадки за одно только посредничество между продавцом и Фондом госимущества, по данным сайта "Лига", получали по $39,8 тыс.в день. И связывали их с Антоном Яценко".

Кстати, по данным Лиги, "появлялась информация, что отдельные депутаты получали по $30 тыс. за то, чтобы не голосовать за антикоррупционный законопроект Гетманцева", потом нардепы грозились на детекторе лжи доказать свою честность и так этого и не сделали. Но зато в Слуге народе поняли - Гетманцев не допустит никаких договоренностей фракции с Яценко. И деятельность площадок типа "Реестра оценки» будет прекращена.

Поначалу Яценко свою причастность отрицал («У меня нет бизнеса, у меня нет никаких площадок, я народный депутат, мажоритарщик, я этого не знаю»), а потом обиделся так заметно, что попал в заголовки уважаемых изданий. "Почему Яценко мстит Гетманцеву?",- задавалась вопросом пресса и тут же вспоминала о первом публичном скандале в Слуге народа, связанном именно с ликвидацией оценочных площадок.

И СМИ, и эксперты не могли не заметить месть Гетманцеву со стороны Яценко. И бьет она по принципиальной для Гетманцева теме - введению в Украине регистраторов расчетных операций (РРО). В СМИ проходит уже вторая "акция возмездия" Гетманцеву. Судя по размаху, средств тут не жалеют.

Но Гетманцев, надо отдать ему должное, гнет свою линию. "Возьмите ту же Грузию, где жесткая система фискализации. Или Европу. Или Африку, Танзанию. Даже там уже ввели РРО. И у них пошел прирост ВВП на душу населения. Я не считаю, что дискуссия "вводить РРО или нет" имеет право на существование", - заявляет Гетманцев. Так он явно демонстрирует, что от намеченного не отступит - так же, как и в деле ликвидации оценочных площадок. Он действует по проверенному принципу: пока кто-то лает, караван перемен идет.