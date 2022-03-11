Война и люди Ефим Мармер

2022-03-11 20:47 333

Куда же вы, идиоты, стреляете? Здесь же люди! Швейк.

Как быстро меняет нас война. Перестраивает, перекраивает, вытягивает наружу у кого-то лучшее, а у кого-то худшее – что у кого есть. Одним война дает повод задуматься о вечном, другим напрочь отключает рассудок, заменяет его чужими мыслями из соцсетей или сплошным потоком новостей из телевизора.

Мы даже жить стали по другому календарю: не десятое марта, а пятнадцатый день войны. В этом новом исчислении живет надежда, что все обойдется малыми числами. Жутко представить себе 96-й день войны. Или 365-й…

Несколько дней назад неожиданно для себя задумался: как буду в этом году отмечать главный день всей своей жизни – 9 Мая? А потом вдруг понял, что это уже не важно. На самом деле для меня и моих друзей это всегда был день памяти и скорби по погибшим. И уж тем более мне плевать, во что превратили его в России, которая уже 15-й день уничтожает мою Родину. Никогда больше не будет у нас общего Дня Победы. Как в принципе не может быть двух Дней Победы. Будет только один – наш!

Оказывается, к войне привыкаешь. Она уже стала нашей жизнью, даже работой. Одни стреляют, другие – охраняют, кормят, возят, лечат, греют. И не скажешь, что в какой момент важнее.

Привыкают к войне даже те, чьим смыслом жизни еще недавно были скандалы в Фейсбуке. Поначалу они заткнулись, но, увидев, что комп работает, свет и Интернет есть, снова взялись за старое – поиски врагов среди своих. Напрочь забыв, как сами поливали дерьмом Зеленского, они опять продолжают «дружественный» огонь из говнометов. Поводы все те же: не то и не так сказал, не на том языке, слабо проклял и плохо похвалил. Одно радует: эти пафосные болтуны резко перестали быть «властителями душ» и «владельцами мнений». Как говорили когда-то в мирное время, «нехай клевещуть».

Многие украинцы, включая Президента и постоянных читателей «УЦ», регулярно обращаются к жителям России и Беларуси, пытаясь «открыть им глаза» на происходящее. Бросьте это бессмысленное занятие! Во-первых, вас не слышат, а во-вторых, до них не доходит. Да, там есть адекватные люди, которые все знают и понимают, – им объяснять ничего не нужно. А остальным… с ними говорить не о чем. До них доходит только через «похоронку», да и то не до всех. И уж тем более глупо обращаться к «кадыровцам» с билбордов. Им что слова бравого солдата Швейка, что ваши – без разницы.

Точно так же бессмысленно писать «коллективные письма» Байдену или Столтенбергу о «закрытом небе». Это такой совок! Помните? «Мы, мотальщицы, мы, прядильщицы, мы, токаря-слесаря требуем…» Лучше сделайте в это время что-то полезное для вашего региона, для армии, для семьи. Это я обращаюсь к депутатам, которые привыкли выполнять любые задания из Киева, даже самые дурацкие. Не будет никакого «закрытого неба» – вам же ясно объяснили. А будет война, в которой Украина должна выстоять. Других вариантов нет.

…Писать больше не могу. Нет, не воздушная тревога. Просто звонок за звонком, вопрос один и тот же:

- Что ты думаешь о назначении кропивницкого мэра Андрея Райковича губернатором Кировоградщины?

- Мне стало спокойнее.